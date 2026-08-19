Firefox : trop d’onglets ouverts ? L’IA va faire le ménage pour vous
Par Laurence - Publié le
Mozilla poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans Firefox, mais avec une approche légèrement différente de certains de ses concurrents. Son Smart Window, toujours en bêta, accueille plusieurs nouveautés destinées à faciliter les recherches sur le web : regroupement automatique des onglets, détection des doublons, recherche alimentée par Exa ou encore exploration de l’historique en langage naturel.
Mozilla continue de faire évoluer Smart Window, son espace expérimental consacré à l’intelligence artificielle dans Firefox. Présenté il y a quelques mois, celui-ci prend la forme d’une fenêtre distincte dans laquelle l’utilisateur peut interroger un assistant IA tout en poursuivant sa navigation. Il est notamment possible de résumer des pages, comparer plusieurs onglets, organiser des informations ou poser des questions sans multiplier les allers-retours entre le navigateur et un chatbot.
La nouvelle version s’attaque désormais à un problème bien connu : l’accumulation d’onglets (oh que oui...). Smart Window peut identifier les pages traitant d’un même sujet et proposer de les réunir automatiquement dans des groupes. Une fonction qui devrait se montrer très pratique lors de la préparation d’un voyage, d’un achat ou simplement d’une recherche nécessitant de consulter de nombreuses sources. Firefox peut également repérer les onglets ouverts en double, puis permettre de les fermer rapidement.
L’autre nouveauté importante repose sur un partenariat conclu avec Exa, une entreprise spécialisée dans la recherche web et la récupération d’informations destinées aux systèmes d’intelligence artificielle.
Grâce à cette intégration, Smart Window peut aller chercher des informations récentes directement sur le web, puis les restituer dans sa réponse en indiquant les sources utilisées. L’utilisateur n’a donc plus nécessairement besoin de passer par une page classique de résultats de recherche. Mozilla rejoint ainsi la tendance actuelle des navigateurs qui cherchent à transformer la barre de recherche en véritable assistant capable de synthétiser directement plusieurs pages.
Smart Window devient également capable d’interroger l’historique de navigation en langage naturel. Plutôt que de retrouver précisément le titre d’une page ou son adresse, il sera par exemple possible de demander quelque chose comme
Mozilla prévoit d’aller encore plus loin. Smart Window devrait prochainement être capable de retrouver automatiquement une session de recherche interrompue, en réunissant l’historique et les onglets associés afin de reprendre plus facilement un travail commencé quelques jours auparavant.
Le navigateur pourrait également exploiter certaines informations pour préremplir des formulaires en ligne, évitant de saisir plusieurs fois les mêmes données. Mozilla insiste néanmoins sur le contrôle laissé à l’utilisateur : celui-ci pourra choisir les informations auxquelles Smart Window a accès et, notamment, les onglets qu’il accepte de partager avec l’assistant.
Firefox n’échappe donc pas à la vague d’IA qui touche actuellement les navigateurs, mais Smart Window présente une approche assez intéressante. Plutôt que de remplacer immédiatement l’expérience traditionnelle de Firefox, Mozilla isole ces fonctions dans un espace facultatif, laissant le choix à ceux qui préfèrent continuer à naviguer de manière classique. Pour le moment, il faudra toutefois patienter en France : Smart Window reste proposé en bêta, uniquement en anglais et aux utilisateurs de Firefox situés aux États-Unis et au Canada.
SMART WINDOW VEUT METTRE DE L’ORDRE DANS VOS ONGLETS
Mozilla continue de faire évoluer Smart Window, son espace expérimental consacré à l’intelligence artificielle dans Firefox. Présenté il y a quelques mois, celui-ci prend la forme d’une fenêtre distincte dans laquelle l’utilisateur peut interroger un assistant IA tout en poursuivant sa navigation. Il est notamment possible de résumer des pages, comparer plusieurs onglets, organiser des informations ou poser des questions sans multiplier les allers-retours entre le navigateur et un chatbot.
La nouvelle version s’attaque désormais à un problème bien connu : l’accumulation d’onglets (oh que oui...). Smart Window peut identifier les pages traitant d’un même sujet et proposer de les réunir automatiquement dans des groupes. Une fonction qui devrait se montrer très pratique lors de la préparation d’un voyage, d’un achat ou simplement d’une recherche nécessitant de consulter de nombreuses sources. Firefox peut également repérer les onglets ouverts en double, puis permettre de les fermer rapidement.
UNE RECHERCHE WEB ALIMENTÉE PAR EXA
L’autre nouveauté importante repose sur un partenariat conclu avec Exa, une entreprise spécialisée dans la recherche web et la récupération d’informations destinées aux systèmes d’intelligence artificielle.
Grâce à cette intégration, Smart Window peut aller chercher des informations récentes directement sur le web, puis les restituer dans sa réponse en indiquant les sources utilisées. L’utilisateur n’a donc plus nécessairement besoin de passer par une page classique de résultats de recherche. Mozilla rejoint ainsi la tendance actuelle des navigateurs qui cherchent à transformer la barre de recherche en véritable assistant capable de synthétiser directement plusieurs pages.
RETROUVER UNE PAGE AVEC UNE SIMPLE PHRASE
Smart Window devient également capable d’interroger l’historique de navigation en langage naturel. Plutôt que de retrouver précisément le titre d’une page ou son adresse, il sera par exemple possible de demander quelque chose comme
les chaussures de running que j’ai regardées la semaine dernière. Firefox affichera alors des aperçus visuels des pages correspondantes, afin de faciliter l’identification du bon résultat sans avoir à les ouvrir les unes après les autres.
MOZILLA PRÉPARE DÉJÀ LA SUITE
Mozilla prévoit d’aller encore plus loin. Smart Window devrait prochainement être capable de retrouver automatiquement une session de recherche interrompue, en réunissant l’historique et les onglets associés afin de reprendre plus facilement un travail commencé quelques jours auparavant.
Le navigateur pourrait également exploiter certaines informations pour préremplir des formulaires en ligne, évitant de saisir plusieurs fois les mêmes données. Mozilla insiste néanmoins sur le contrôle laissé à l’utilisateur : celui-ci pourra choisir les informations auxquelles Smart Window a accès et, notamment, les onglets qu’il accepte de partager avec l’assistant.
Qu’en penser ?
Firefox n’échappe donc pas à la vague d’IA qui touche actuellement les navigateurs, mais Smart Window présente une approche assez intéressante. Plutôt que de remplacer immédiatement l’expérience traditionnelle de Firefox, Mozilla isole ces fonctions dans un espace facultatif, laissant le choix à ceux qui préfèrent continuer à naviguer de manière classique. Pour le moment, il faudra toutefois patienter en France : Smart Window reste proposé en bêta, uniquement en anglais et aux utilisateurs de Firefox situés aux États-Unis et au Canada.