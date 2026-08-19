Firefox : trop d’onglets ouverts ? L’IA va faire le ménage pour vous

SMART WINDOW VEUT METTRE DE L’ORDRE DANS VOS ONGLETS

UNE RECHERCHE WEB ALIMENTÉE PAR EXA

RETROUVER UNE PAGE AVEC UNE SIMPLE PHRASE

les chaussures de running que j’ai regardées la semaine dernière

MOZILLA PRÉPARE DÉJÀ LA SUITE

Qu’en penser ?

, son espace expérimental consacré à l’intelligence artificielle dans Firefox. Présenté il y a quelques mois, celui-ci prend la forme d’unedans laquelle l’utilisateur peut interroger un assistant IA tout en poursuivant sa navigation. Il est notamment possible de résumer des pages, comparer plusieurs onglets, organiser des informations ou poser des questions sans multiplier les allers-retours entre le navigateur et un chatbot.La nouvelle version s’attaque désormais à un problème bien connu :(oh que oui...). Smart Window peut identifier les pages traitant d’un même sujet et proposer de les réunir automatiquement dans des groupes. Une fonction qui devrait se montrerlors de la préparation d’un voyage, d’un achat ou simplement d’une recherche nécessitant de consulter de nombreuses sources. Firefox peut également repérer les onglets ouverts en double, puis permettre de les fermer rapidement., une entreprise spécialisée dans la recherche web et la récupération d’informations destinées aux systèmes d’intelligence artificielle.Grâce à cette intégration, Smart Window peut aller. L’utilisateur n’a donc plus nécessairement besoin de passer par une page classique de résultats de recherche. Mozilla rejoint ainsi la tendance actuelle des navigateurs qui cherchent àcapable de synthétiser directement plusieurs pages.Plutôt que de retrouver précisément le titre d’une page ou son adresse, il sera par exemple possible de demander quelque chose comme. Firefox affichera alors des aperçus visuels des pages correspondantes, afin de faciliter l’identification du bon résultat sans avoir à les ouvrir les unes après les autres.Mozilla prévoit d’aller encore plus loin. Smart Window devrait prochainement être capable de, en réunissant l’historique et les onglets associés afin de reprendre plus facilement un travail commencé quelques jours auparavant.Le navigateur pourrait également, évitant de saisir plusieurs fois les mêmes données. Mozilla insiste néanmoins sur le contrôle laissé à l’utilisateur : celui-ci pourra choisir les informations auxquelles Smart Window a accès et, notamment, les onglets qu’il accepte de partager avec l’assistant.