Cette fonction de ChatGPT devient illimitée pour tous
Par Laurence - Publié le
OpenAI prépare un changement important pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT. Après avoir franchi le cap du milliard d’utilisateurs hebdomadaires, le service va supprimer les limites sur les conversations textuelles pour tous ses utilisateurs. L’opération s’accompagne d’un changement de modèle avec GPT-5.6 Luna pour les offres Free et Go, tandis que les abonnés Plus et Pro bénéficient d’une version améliorée de GPT-5.6 Sol et d’un contrôle plus fin du niveau de raisonnement.
C’est probablement la nouveauté qui sera la plus visible. OpenAI va supprimer les limites d’utilisation pour les conversations textuelles classiques de ChatGPT, y compris pour les comptes gratuits.
Les utilisateurs Free et Go pourront ainsi discuter sans quota de messages avec GPT-5.6 Luna, qui devient leur modèle par défaut. Cette version remplace GPT-5.5 et a été conçue pour privilégier la rapidité et l’efficacité tout en conservant les capacités de la nouvelle génération GPT-5.6.
Attention toutefois au terme
OpenAI ne se contente pas d’augmenter les quotas. Les utilisateurs Free et Go vont également récupérer un nouveau bouton
Pour une question simple, GPT-5.6 Luna pourra continuer à privilégier une réponse rapide. Pour un problème plus complexe, l’utilisateur pourra demander explicitement au modèle de consacrer davantage de calcul et de raisonnement à sa réponse.
L’idée est finalement de rendre le fonctionnement de ChatGPT plus lisible : inutile de connaître les différences entre plusieurs modèles pour choisir celui qui convient à une tâche donnée.
Les utilisateurs ChatGPT Plus et Pro bénéficient de leur côté d’une version améliorée de GPT-5.6 Sol. OpenAI indique avoir particulièrement travaillé sur les usages quotidiens : questions rapides, recherche sur le Web, rédaction, conseils, planification ou encore aide à la prise de décision. Les réponses doivent également être plus compactes, mieux ciblées et plus fiables.
Cette évolution concerne le modèle utilisé dans les conversations classiques de ChatGPT. Les versions de GPT-5.6 Sol exploitées dans Codex et ChatGPT Work ne changent pas avec cette mise à jour.
Les abonnés Plus et Pro disposent en plus d’un curseur permettant de régler le niveau de raisonnement. Pour une question basique, il sera possible de privilégier la rapidité. Pour une analyse, un problème complexe ou une tâche comportant plusieurs étapes, le niveau pourra être augmenté afin de laisser davantage de ressources au modèle.
OpenAI revendique également une nette amélioration de la fiabilité. Lors d’une évaluation interne portant notamment sur des questions financières, médicales et juridiques, les réponses comportant au moins une erreur factuelle auraient été 62 % moins fréquentes avec GPT-5.6 Luna et 68 % moins fréquentes avec GPT-5.6 Sol, par rapport à GPT-5.5 Instant. Il s’agit toutefois de tests réalisés par OpenAI, qui devront être confrontés à des évaluations indépendantes.
La nouvelle version de GPT-5.6 Sol commence à être proposée dès maintenant aux utilisateurs Plus et Pro. Les changements destinés aux offres Free et Go sont déployés progressivement. Les conversations textuelles illimitées et le bouton Think doivent être accessibles à partir de la semaine prochaine.
La suppression des quotas de texte constitue probablement une évolution plus importante pour le grand public que l’arrivée d’un nouveau modèle. ChatGPT franchit ici une nouvelle étape : la conversation avec une IA devient progressivement un service sans limite d’usage, au moins pour les interactions les moins coûteuses en ressources.
Le choix de GPT-5.6 Luna permet évidemment à OpenAI de maîtriser les coûts, tandis que les modèles et fonctions les plus gourmands restent associés à des limites ou aux abonnements payants. Mais avec plus d’un milliard d’utilisateurs chaque semaine, rendre les conversations textuelles illimitées pourrait encore accélérer considérablement l’adoption de ChatGPT.
CHATGPT ILLIMITÉ… OU PRESQUE
C’est probablement la nouveauté qui sera la plus visible. OpenAI va supprimer les limites d’utilisation pour les conversations textuelles classiques de ChatGPT, y compris pour les comptes gratuits.
Les utilisateurs Free et Go pourront ainsi discuter sans quota de messages avec GPT-5.6 Luna, qui devient leur modèle par défaut. Cette version remplace GPT-5.5 et a été conçue pour privilégier la rapidité et l’efficacité tout en conservant les capacités de la nouvelle génération GPT-5.6.
Attention toutefois au terme
illimité. Il concerne uniquement les échanges textuels ordinaires et reste soumis aux protections contre les abus. Les fichiers, les images, la voix et la génération d’images conserveront leurs propres limites d’utilisation.
UN BOUTON POUR LES QUESTIONS PLUS COMPLEXES
OpenAI ne se contente pas d’augmenter les quotas. Les utilisateurs Free et Go vont également récupérer un nouveau bouton
Think, destiné aux demandes nécessitant davantage de raisonnement.
Pour une question simple, GPT-5.6 Luna pourra continuer à privilégier une réponse rapide. Pour un problème plus complexe, l’utilisateur pourra demander explicitement au modèle de consacrer davantage de calcul et de raisonnement à sa réponse.
L’idée est finalement de rendre le fonctionnement de ChatGPT plus lisible : inutile de connaître les différences entre plusieurs modèles pour choisir celui qui convient à une tâche donnée.
GPT-5.6 SOL ÉVOLUE POUR LES ABONNÉS
Les utilisateurs ChatGPT Plus et Pro bénéficient de leur côté d’une version améliorée de GPT-5.6 Sol. OpenAI indique avoir particulièrement travaillé sur les usages quotidiens : questions rapides, recherche sur le Web, rédaction, conseils, planification ou encore aide à la prise de décision. Les réponses doivent également être plus compactes, mieux ciblées et plus fiables.
Cette évolution concerne le modèle utilisé dans les conversations classiques de ChatGPT. Les versions de GPT-5.6 Sol exploitées dans Codex et ChatGPT Work ne changent pas avec cette mise à jour.
PLUS OU MOINS DE « RÉFLEXION » SELON LES BESOINS
Les abonnés Plus et Pro disposent en plus d’un curseur permettant de régler le niveau de raisonnement. Pour une question basique, il sera possible de privilégier la rapidité. Pour une analyse, un problème complexe ou une tâche comportant plusieurs étapes, le niveau pourra être augmenté afin de laisser davantage de ressources au modèle.
OpenAI revendique également une nette amélioration de la fiabilité. Lors d’une évaluation interne portant notamment sur des questions financières, médicales et juridiques, les réponses comportant au moins une erreur factuelle auraient été 62 % moins fréquentes avec GPT-5.6 Luna et 68 % moins fréquentes avec GPT-5.6 Sol, par rapport à GPT-5.5 Instant. Il s’agit toutefois de tests réalisés par OpenAI, qui devront être confrontés à des évaluations indépendantes.
UN DÉPLOIEMENT EN PLUSIEURS ÉTAPES
La nouvelle version de GPT-5.6 Sol commence à être proposée dès maintenant aux utilisateurs Plus et Pro. Les changements destinés aux offres Free et Go sont déployés progressivement. Les conversations textuelles illimitées et le bouton Think doivent être accessibles à partir de la semaine prochaine.
Qu’en penser ?
La suppression des quotas de texte constitue probablement une évolution plus importante pour le grand public que l’arrivée d’un nouveau modèle. ChatGPT franchit ici une nouvelle étape : la conversation avec une IA devient progressivement un service sans limite d’usage, au moins pour les interactions les moins coûteuses en ressources.
Le choix de GPT-5.6 Luna permet évidemment à OpenAI de maîtriser les coûts, tandis que les modèles et fonctions les plus gourmands restent associés à des limites ou aux abonnements payants. Mais avec plus d’un milliard d’utilisateurs chaque semaine, rendre les conversations textuelles illimitées pourrait encore accélérer considérablement l’adoption de ChatGPT.