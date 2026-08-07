Cette fonction de ChatGPT devient illimitée pour tous

CHATGPT ILLIMITÉ… OU PRESQUE

illimité

UN BOUTON POUR LES QUESTIONS PLUS COMPLEXES

Think

GPT-5.6 SOL ÉVOLUE POUR LES ABONNÉS

PLUS OU MOINS DE « RÉFLEXION » SELON LES BESOINS

UN DÉPLOIEMENT EN PLUSIEURS ÉTAPES

Qu’en penser ?



La suppression des quotas de texte constitue probablement une évolution plus importante pour le grand public que l’arrivée d’un nouveau modèle. ChatGPT franchit ici une nouvelle étape : la conversation avec une IA devient progressivement un service sans limite d’usage, au moins pour les interactions les moins coûteuses en ressources.



Le choix de GPT-5.6 Luna permet évidemment à OpenAI de maîtriser les coûts, tandis que les modèles et fonctions les plus gourmands restent associés à des limites ou aux abonnements payants. Mais avec plus d’un milliard d’utilisateurs chaque semaine, rendre les conversations textuelles illimitées pourrait encore accélérer considérablement l’adoption de ChatGPT.

C’est probablement la nouveauté qui sera la plus visible. OpenAI va supprimer lesy compris pour les comptes gratuits.Les utilisateurs Free et Go pourront ainsi discuteravec GPT-5.6 Luna, qui devient leur modèle par défaut. Cette version remplace GPT-5.5 et a été conçue pourtout en conservant les capacités de la nouvelle génération GPT-5.6.Attention toutefois au terme. Il concerne uniquement les échanges textuels ordinaires et reste soumis aux protections contre les abus. Les fichiers, les images, la voix et la génération d’images conserveront leurs propres limites d’utilisation.OpenAI ne se contente pas d’augmenter les quotas., destiné aux demandes nécessitant davantage de raisonnement.Pour une question simple, GPT-5.6 Luna pourra continuer àune réponse rapide. Pour un problème plus complexe, l’utilisateur pourra demander explicitement au modèle de consacrer davantage de calcul et de raisonnement à sa réponse.L’idée est finalement de: inutile de connaître les différences entre plusieurs modèles pour choisir celui qui convient à une tâche donnée.. OpenAI indique avoir particulièrement travaillé sur les usages quotidiens : questions rapides, recherche sur le Web, rédaction, conseils, planification ou encore aide à la prise de décision. Les réponses doivent également être plus compactes, mieux ciblées et plus fiables.Cette évolution concerne le modèle utilisé dans les conversations classiques de ChatGPT. Les versions de GPT-5.6 Sol exploitées dans Codex et ChatGPT Work ne changent pas avec cette mise à jour.Pour une question basique, il sera possible de privilégier la rapidité. Pour une analyse, un problème complexe ou une tâche comportant plusieurs étapes, le niveau pourra être augmenté afin de laisser davantage de ressources au modèle.Lors d’une évaluation interne portant notamment sur des questions financières, médicales et juridiques, les réponses comportant au moins une erreur factuelle auraient été 62 % moins fréquentes avec GPT-5.6 Luna et 68 % moins fréquentes avec GPT-5.6 Sol, par rapport à GPT-5.5 Instant. Il s’agit toutefois de tests réalisés par OpenAI, qui devront être confrontés à des évaluations indépendantes.Les changements destinés aux offres Free et Go sont déployés. Les conversations textuelles illimitées et le bouton Think doivent être accessibles à partir de la semaine prochaine.