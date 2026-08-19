Les robots humanoïdes d’Unitree s’attaquent à la Bourse et font un carton !

Qu’en penser ?



Cette première séance montre surtout l’enthousiasme presque démesuré des marchés pour la robotique humanoïde. Unitree possède certes un avantage assez rare dans ce secteur : l’entreprise vend déjà des milliers de machines et gagne de l’argent. Mais une valorisation proche de 1 300 fois ses bénéfices intègre des perspectives de croissance particulièrement ambitieuses. Après une hausse de 629 % en séance, la volatilité pourrait donc être aussi spectaculaire que les performances des robots de la marque.