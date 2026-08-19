Les robots humanoïdes d’Unitree s’attaquent à la Bourse et font un carton !
Par Laurence - Publié le
Les investisseurs semblent prêts à miser très gros sur les robots humanoïdes. Unitree Robotics vient de faire une entrée spectaculaire à la Bourse de Shanghai : son action a bondi de 629 % dans les premiers échanges, avant de terminer sa première séance en hausse de 487 %. Une envolée qui valorise désormais le constructeur chinois autour de 53 milliards de dollars et contraste fortement avec les valorisations de ses concurrents américains.
Quelques jours après avoir dévoilé son impressionnant robot Superman, capable selon ses propres mesures de courir à plus de 45 km/h, Unitree réussit un autre coup d’éclat, cette fois sur les marchés financiers. Introduite sur le STAR Market de la Bourse de Shanghai, l’action Unitree a grimpé jusqu’à 629 % par rapport à son prix d’introduction. L’euphorie s’est légèrement calmée par la suite, mais le titre a tout de même clôturé sa première journée avec un gain de 487 %.
Unitree affiche désormais une capitalisation proche de 358 milliards de yuans, soit environ 53 milliards de dollars. Un montant impressionnant au regard de ses résultats. En 2025, l’entreprise a réalisé 1,7 milliard de yuans de chiffre d’affaires (environ 252 millions de dollars) et dégagé 278 millions de yuans de bénéfice net, soit environ 41 millions de dollars. La valorisation représente ainsi près de 1 300 fois les bénéfices annuels du constructeur.
Cette envolée n’est pas totalement surprenante compte tenu de l’engouement suscité par l'opération. Unitree a levé 6,1 milliards de yuans, soit environ 904 millions de dollars, en cédant près de 10 % de son capital. La partie réservée aux investisseurs particuliers aurait été sursouscrite plus de 5 500 fois, avec 9,8 millions de comptes tentant d’obtenir seulement 9,7 millions d’actions.
Plusieurs poids lourds chinois sont également présents au capital, directement ou par l’intermédiaire de leurs structures d’investissement, parmi lesquels Tencent, Xiaomi, Meituan, DeepSeek, China Telecom ou encore PetroChina. Son fondateur Wang Xingxing conserve environ 30 % de l’entreprise. Sur la base de la capitalisation atteinte à la clôture, sa participation dépasse désormais les 100 milliards de yuans.
Cette valorisation offre surtout un premier point de comparaison pour les spécialistes des robots humanoïdes. Aux États-Unis, Agility Robotics, qui développe le robot Digit destiné notamment aux entrepôts, prépare également son arrivée sur les marchés via une fusion avec Churchill Capital Corp XI. L’opération avait initialement valorisé l’entreprise à 2,5 milliards de dollars et pourrait désormais la situer autour de 4 milliards.
L’écart avec les 53 milliards de Unitree est donc considérable. Agility dispose pourtant de plus de 300 millions de dollars de commandes pluriannuelles engagées et travaille notamment avec Schaeffler, GXO, Toyota et Mercado Libre. Mais l’entreprise n’est pas encore rentable et ses volumes restent très inférieurs à ceux de son concurrent chinois. Unitree affirme avoir livré plus de 5 500 humanoïdes en 2025 et environ 18 000 robots, toutes gammes confondues, depuis le début de 2026 jusqu’en juillet.
Cette première séance montre surtout l’enthousiasme presque démesuré des marchés pour la robotique humanoïde. Unitree possède certes un avantage assez rare dans ce secteur : l’entreprise vend déjà des milliers de machines et gagne de l’argent. Mais une valorisation proche de 1 300 fois ses bénéfices intègre des perspectives de croissance particulièrement ambitieuses. Après une hausse de 629 % en séance, la volatilité pourrait donc être aussi spectaculaire que les performances des robots de la marque.
UNE INTRODUCTION EN BOURSE HORS NORME
Quelques jours après avoir dévoilé son impressionnant robot Superman, capable selon ses propres mesures de courir à plus de 45 km/h, Unitree réussit un autre coup d’éclat, cette fois sur les marchés financiers. Introduite sur le STAR Market de la Bourse de Shanghai, l’action Unitree a grimpé jusqu’à 629 % par rapport à son prix d’introduction. L’euphorie s’est légèrement calmée par la suite, mais le titre a tout de même clôturé sa première journée avec un gain de 487 %.
Unitree affiche désormais une capitalisation proche de 358 milliards de yuans, soit environ 53 milliards de dollars. Un montant impressionnant au regard de ses résultats. En 2025, l’entreprise a réalisé 1,7 milliard de yuans de chiffre d’affaires (environ 252 millions de dollars) et dégagé 278 millions de yuans de bénéfice net, soit environ 41 millions de dollars. La valorisation représente ainsi près de 1 300 fois les bénéfices annuels du constructeur.
PLUS DE 5 500 DEMANDES POUR UNE ACTION DISPONIBLE
Cette envolée n’est pas totalement surprenante compte tenu de l’engouement suscité par l'opération. Unitree a levé 6,1 milliards de yuans, soit environ 904 millions de dollars, en cédant près de 10 % de son capital. La partie réservée aux investisseurs particuliers aurait été sursouscrite plus de 5 500 fois, avec 9,8 millions de comptes tentant d’obtenir seulement 9,7 millions d’actions.
Plusieurs poids lourds chinois sont également présents au capital, directement ou par l’intermédiaire de leurs structures d’investissement, parmi lesquels Tencent, Xiaomi, Meituan, DeepSeek, China Telecom ou encore PetroChina. Son fondateur Wang Xingxing conserve environ 30 % de l’entreprise. Sur la base de la capitalisation atteinte à la clôture, sa participation dépasse désormais les 100 milliards de yuans.
UNITREE FACE À AGILITY ROBOTICS
Cette valorisation offre surtout un premier point de comparaison pour les spécialistes des robots humanoïdes. Aux États-Unis, Agility Robotics, qui développe le robot Digit destiné notamment aux entrepôts, prépare également son arrivée sur les marchés via une fusion avec Churchill Capital Corp XI. L’opération avait initialement valorisé l’entreprise à 2,5 milliards de dollars et pourrait désormais la situer autour de 4 milliards.
L’écart avec les 53 milliards de Unitree est donc considérable. Agility dispose pourtant de plus de 300 millions de dollars de commandes pluriannuelles engagées et travaille notamment avec Schaeffler, GXO, Toyota et Mercado Libre. Mais l’entreprise n’est pas encore rentable et ses volumes restent très inférieurs à ceux de son concurrent chinois. Unitree affirme avoir livré plus de 5 500 humanoïdes en 2025 et environ 18 000 robots, toutes gammes confondues, depuis le début de 2026 jusqu’en juillet.
Qu’en penser ?
Cette première séance montre surtout l’enthousiasme presque démesuré des marchés pour la robotique humanoïde. Unitree possède certes un avantage assez rare dans ce secteur : l’entreprise vend déjà des milliers de machines et gagne de l’argent. Mais une valorisation proche de 1 300 fois ses bénéfices intègre des perspectives de croissance particulièrement ambitieuses. Après une hausse de 629 % en séance, la volatilité pourrait donc être aussi spectaculaire que les performances des robots de la marque.