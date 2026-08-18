Superman, le nouveau robot de Unitree Robotics, court plus vite qu’Usain Bolt ?

PLUS RAPIDE QUE L’HOMME LE PLUS RAPIDE DU MONDE ?

SEULEMENT TROIS MOIS POUR DÉVELOPPER LE ROBOT

UN TIMING PARFAIT AVANT L’INTRODUCTION EN BOURSE

Qu’en penser ?



Superman illustre surtout la vitesse à laquelle les capacités mécaniques des robots humanoïdes progressent. Courir à plus de 45 km/h ou sauter deux mètres constituerait une démonstration assez spectaculaire, à condition évidemment que ces chiffres puissent être reproduits dans des conditions contrôlées. Et à deux jours d’une introduction en Bourse particulièrement attendue, Unitree ne pouvait probablement pas rêver d’une meilleure vitrine technologique.

Unitree vient d'annoncer queÀ titre de comparaison,aurait atteint une pointe d’environ 12,42 m/s lors de son mythique record du monde du 100 mètres en 2009. Sur le papier, Superman serait donc légèrement plus rapide que le sprinteur jamaïcain.Le robot ne se contente pas de courir. A, là encore supérieur aux performances humaines de référence avancées par Unitree. Il faut néanmoins conserver une certaine. Ces résultats proviennent directement du constructeur et de sa vidéo de présentation. Aucune mesure réalisée par un organisme indépendant ne vient pour le moment confirmer ces performances.Autre chiffre assez étonnant :. Et la firme considère que son matériel actuel possède encore une marge de progression importante.Son fondateuravait d’ailleurs annoncé dès le mois de mars que les robots humanoïdes pourraient dépasser les limites humaines en sprint dès le milieu de l’année 2026. Il mettait notamment en avant l’amélioration rapide des algorithmes, mais également la baisse du coût des composants nécessaires à leur fabrication.Unitree multiplie actuellement les projets. Quelques semaines auparavant, le constructeur avait présenté l’A2-W, un robot quadrupède à roues de 25 kg conçu notamment pour transporter des charges. La machine aurait été testée avec jusqu’à 180 kg et pourrait transporter 16 kg sur de longues distances.Unitree doit faire ses débuts à la Bourse de Shanghai seulement deux jours après la présentation de Superman. Le constructeur aurait fixé son prix d’introduction à 150,8 yuans par action, avec environ 6,1 milliards de yuans levés, soit près de 905 millions de dollars.La demande aurait surtout été considérable, avec une introduction annoncée comme sursouscrite plus de 5 000 fois.Les ventes progressent elles aussi rapidement. Son chiffre d’affaires aurait atteint 1,7 milliard de yuans l’année dernière, soit plus de quatre fois celui de 2024, pour un bénéfice net de 591 millions de yuans.. Pour l’instant, ces machines restent surtout destinées aux laboratoires de recherche et au divertissement, plutôt qu’aux chaînes de production.