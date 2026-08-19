Des livres détruits pour entraîner l’IA : que révèle cet AirTag caché dans un ouvrage ?

D’ÉTRANGES COMMANDES DE LIVRES D’OCCASION

UN AIRTAG CACHÉ DANS UN OUVRAGE RARE

POURQUOI PRIVILÉGIER LES LIVRES D’OCCASION ?

ET LES AUTEURS DANS TOUT ÇA ?

transformateurs

Qu’en penser ?



L’AirTag ne permet évidemment pas, à lui seul, de connaître précisément quels modèles sont entraînés avec les livres numérisés ni comment les textes obtenus sont ensuite exploités. Mais son parcours et les témoignages recueillis apportent un nouvel éclairage sur une pratique jusqu’ici difficile à documenter. Et il y a une certaine ironie à voir un petit traceur conçu par Apple devenir l’outil permettant de suivre le parcours très discret d’un livre jusqu’à une installation liée à l’intelligence artificielle.

C’est la question que se posent depuis quelque temps plusieurs professionnels du livre d’occasion. Habituellement, les commandes concernent un titre précis ou quelques ouvrages appartenant à une même collection. Mais certains vendeurs ont constaté deset beaucoup plus difficiles à expliquer.Une hypothèse s’est rapidement imposée :. Le contenu obtenu pourrait ensuite être converti en données numériques exploitables pour entraîner une IA. Jusqu’à présent, il manquait toutefois un élément permettant d’établir concrètement la destination de ces livres.Pour tenter d’en savoir davantage,. Le traceur d’Apple aurait finalement conduit les journalistes jusqu’à un site d’Amazon consacré à l’IA. Des employés interrogés sur place auraient confirmé la présence d’une activité deSelon leurs témoignages, de grandes quantités d’ouvrages imprimés arrivent dans l’établissement. Leur reliure est découpée afin d’accélérer la numérisation des pages au lieu de passer par des scanner industriels. L'opération détruisant les livres au passage. L’enquête vient donc apporter un élément matériel à des soupçons qui circulaient déjà largement chez certains libraires.Le choix d’ouvrages anciens pourrait également présenter un autre intérêt pour les entreprises développant des modèles d’IA.. À l’inverse, des textes récents peuvent avoir été générés, corrigés ou largement réécrits avec ChatGPT, Claude ou d’autres outils.En utilisant ces derniers, les entreprises risquent donc progressivement d’entraîner leurs modèles sur du contenu lui-même produit par des IA, avec des conséquences potentielles sur la qualité des données.Cette pratique soulève évidemment une autre question : celle desSi des livres protégés sont effectivement achetés, détruits puis numérisés afin d’entraîner des modèles commerciaux sans autorisation ni rémunération supplémentaire, le procédé risque de continuer à alimenter les nombreux contentieux qui opposent déjà les industries culturelles aux entreprises d’IA.La situation juridique reste cependant complexe et varie selon les pays. Aux États-Unis, plusieurs décisions récentes ont notamment ouvert la possibilité de considérer certains usages de contenus protégés pour l’entraînement comme suffisamment, selon les circonstances.