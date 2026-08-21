Google Discover va laisser l’IA personnaliser encore davantage votre fil d’actualité

EXPLIQUEZ SIMPLEMENT À GOOGLE CE QUE VOUS VOULEZ LIRE

DISCOVER VA « SE SOUVENIR » DE VOS PRÉFÉRENCES

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GOOGLE NEWS PERSONNALISE AUSSI SES BRIEFINGS AUDIO

Qu’en penser ?



La personnalisation de Discover avec une interface conversationnelle paraît finalement assez logique. Expliquer directement à une IA ce que l’on souhaite lire peut être beaucoup plus efficace que d’espérer que l’algorithme le déduise uniquement de notre historique.



Cette évolution pourrait également donner davantage de contrôle à l’utilisateur sur un fil qui repose jusqu’à présent très largement sur les choix de Google. Reste toutefois une question importante : jusqu’à quel point Discover respectera réellement ces préférences lorsque ses propres algorithmes de recommandation entreront en jeu ?

Google Discover repose depuis longtemps sur les centres d’intérêt déduits de l’activité de l’utilisateur dans les différents services de Google. Le système fonctionne plutôt bien, maisGoogle va donc ajouterpermettant de décrire directement ses préférences. La fonction doit apparaître dans les prochains jours au sein de l’application Google.dans Discover. Une interface ressemblant à celle d’un chatbot permettra alors d’. Il devrait par exemple être possible de demander davantage d’actualités consacrées à Apple, à l’intelligence artificielle ou aux nouvelles technologies, tout en précisant éventuellement les thèmes qui intéressent moins.L’IA ne se contentera pas d’appliquer ponctuellement la demande. Après avoir analysé les instructions, elleSi le résultat ne correspond pas exactement à la demande, l’utilisateur pourra poursuivre la conversation et apporter des précisions. Une fois satisfait, il suffira de sélectionnerpour actualiser Discover avec ces nouveaux paramètres.Surtout,Discover devrait donc progressivement combiner les informations déjà déduites de l’activité Google avec les indications explicitement fournies par l’utilisateur.. Plusieurs plateformes, parmi lesquelles, expérimentent elles aussi des outils reposant sur l’IA pour permettre aux utilisateurs de mieux personnaliser leurs recommandations.Sur Android, les briefings audio quotidiens de Google News pourront désormais être personnalisés. L’utilisateur pourra sélectionner les sujets qu’il souhaite entendre plutôt que de laisser Google déterminer seul le contenu de son résumé.. Celle-ci permet de sélectionner ses médias préférés afin de les retrouver plus régulièrement dans la section Top Stories de Google Search, mais également dans AI Overviews et AI Mode.La nouveauté concerne cette fois directement les éditeurs. Ces derniers pourront intégrer sur leur site unpermettant au lecteur de les ajouter immédiatement à ses sources préférées, sans avoir à quitter la page pour modifier les paramètres de Google.