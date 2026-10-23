Pages, Keynote et Numbers : Apple intègre un nouvel assistant IA pour travailler à votre place !
Par Laurence - Publié le
Après avoir temporairement disparu de l’App Store, Pages, Keynote et Numbers sont de nouveau disponibles au téléchargement, avec une nouveauté de taille ! Apple vient d’intégrer un nouvel Assistant intelligent à ses trois applications bureautiques. Capable de rédiger des textes, de créer des présentations ou encore d’analyser des tableaux, cet outil dopé à l’IA est pour le moment proposé en bêta, uniquement aux abonnés Apple Creator Studio. Mais aussi la comptabilité avec l'iPhone Duo !
Après avoir multiplié les annonces autour d’Apple Intelligence et de Siri, Apple s’attaque désormais à sa suite bureautique iWork. Les dernières versions de Pages, Keynote et Numbers introduisent un Assistant intelligent (Intelligent Assistant), directement intégré aux trois applications.
Contrairement à Siri AI, il s’agit d’un outil spécialisé, capable de comprendre le document sur lequel travaille l’utilisateur et de l’accompagner dans sa création. Il doit ainsi permettre d’effectuer des opérations complexes à partir de demandes formulées en langage naturel, sans devoir maîtriser toutes les fonctions des logiciels.
Dans Pages, l’assistant peut générer un premier brouillon, rédiger une section ou modifier le ton d’un passage. Il peut également réorganiser un document, proposer des améliorations et générer des images ou des formes à partir d’une simple description. Autre possibilité intéressante : rechercher des informations récentes sur Internet et les intégrer directement au document. L’assistant peut aussi expliquer comment utiliser certaines fonctions avancées de Pages.
Du côté de Keynote, l’IA intervient à différentes étapes de la création d’une présentation. Elle peut générer des diapositives, proposer des animations, créer des images et rédiger les notes destinées au présentateur. L’utilisateur va ainsi construire une présentation en décrivant simplement ce qu’il souhaite obtenir. L’assistant est également capable d’effectuer des recherches pour enrichir les diapositives avec des informations actualisées. Parallèlement, Apple introduit un nouveau format d’échange ouvert, baptisé .keyx, qui facilite l’importation et l’exportation de présentations vers d’autres applications. Notons que cette nouveauté est accessible à tous les utilisateurs, indépendamment de leur abonnement.
Numbers profite lui aussi de nouvelles capacités. L’assistant pourra générer des tableaux, suggérer des graphiques et aider à construire des formules complexes à partir d’instructions en langage naturel. Il peut également analyser les données pour en dégager les principales tendances et proposer des représentations visuelles adaptées. Une évolution qui pourrait rendre Numbers plus accessible aux utilisateurs peu familiers des tableurs.
Il existe toutefois plusieurs restrictions. L’Assistant intelligent est actuellement proposé en bêta, uniquement en anglais américain et aux abonnés Apple Creator Studio. Il nécessite également iOS 27 ou une version ultérieure sur les appareils compatibles. Son déploiement semble progressif : certains utilisateurs ayant installé les dernières mises à jour ne voient pas encore apparaître les nouvelles fonctions. Apple n’a pas précisé quand l’assistant serait disponible en français.
Avec cet Assistant intelligent, Apple fait évoluer Pages, Keynote et Numbers vers de véritables outils de création assistée par IA. La possibilité de générer des présentations, de modifier des textes ou de construire des formules complexes pourrait faire gagner un temps précieux. Mais cette évolution marque aussi une différence entre les fonctions gratuites d’iWork et celles réservées aux abonnés Apple Creator Studio. Sans compter que les utilisateurs français devront encore patienter pour profiter pleinement de ces nouveautés dans leur langue.
Un nouvel assistant IA dans les applications Apple
Après avoir multiplié les annonces autour d’Apple Intelligence et de Siri, Apple s’attaque désormais à sa suite bureautique iWork. Les dernières versions de Pages, Keynote et Numbers introduisent un Assistant intelligent (Intelligent Assistant), directement intégré aux trois applications.
Contrairement à Siri AI, il s’agit d’un outil spécialisé, capable de comprendre le document sur lequel travaille l’utilisateur et de l’accompagner dans sa création. Il doit ainsi permettre d’effectuer des opérations complexes à partir de demandes formulées en langage naturel, sans devoir maîtriser toutes les fonctions des logiciels.
Pages peut désormais rédiger et modifier vos textes
Dans Pages, l’assistant peut générer un premier brouillon, rédiger une section ou modifier le ton d’un passage. Il peut également réorganiser un document, proposer des améliorations et générer des images ou des formes à partir d’une simple description. Autre possibilité intéressante : rechercher des informations récentes sur Internet et les intégrer directement au document. L’assistant peut aussi expliquer comment utiliser certaines fonctions avancées de Pages.
Keynote crée des diapositives à votre place
Du côté de Keynote, l’IA intervient à différentes étapes de la création d’une présentation. Elle peut générer des diapositives, proposer des animations, créer des images et rédiger les notes destinées au présentateur. L’utilisateur va ainsi construire une présentation en décrivant simplement ce qu’il souhaite obtenir. L’assistant est également capable d’effectuer des recherches pour enrichir les diapositives avec des informations actualisées. Parallèlement, Apple introduit un nouveau format d’échange ouvert, baptisé .keyx, qui facilite l’importation et l’exportation de présentations vers d’autres applications. Notons que cette nouveauté est accessible à tous les utilisateurs, indépendamment de leur abonnement.
Numbers simplifie les formules et l’analyse des données
Numbers profite lui aussi de nouvelles capacités. L’assistant pourra générer des tableaux, suggérer des graphiques et aider à construire des formules complexes à partir d’instructions en langage naturel. Il peut également analyser les données pour en dégager les principales tendances et proposer des représentations visuelles adaptées. Une évolution qui pourrait rendre Numbers plus accessible aux utilisateurs peu familiers des tableurs.
Des nouveautés réservées aux abonnés Apple Creator Studio
Il existe toutefois plusieurs restrictions. L’Assistant intelligent est actuellement proposé en bêta, uniquement en anglais américain et aux abonnés Apple Creator Studio. Il nécessite également iOS 27 ou une version ultérieure sur les appareils compatibles. Son déploiement semble progressif : certains utilisateurs ayant installé les dernières mises à jour ne voient pas encore apparaître les nouvelles fonctions. Apple n’a pas précisé quand l’assistant serait disponible en français.
Qu’en penser ?
Avec cet Assistant intelligent, Apple fait évoluer Pages, Keynote et Numbers vers de véritables outils de création assistée par IA. La possibilité de générer des présentations, de modifier des textes ou de construire des formules complexes pourrait faire gagner un temps précieux. Mais cette évolution marque aussi une différence entre les fonctions gratuites d’iWork et celles réservées aux abonnés Apple Creator Studio. Sans compter que les utilisateurs français devront encore patienter pour profiter pleinement de ces nouveautés dans leur langue.