Pages, Keynote et Numbers : Apple intègre un nouvel assistant IA pour travailler à votre place !

Un nouvel assistant IA dans les applications Apple

Pages peut désormais rédiger et modifier vos textes

Keynote crée des diapositives à votre place

Numbers simplifie les formules et l’analyse des données

Des nouveautés réservées aux abonnés Apple Creator Studio

Qu’en penser ?



Avec cet Assistant intelligent, Apple fait évoluer Pages, Keynote et Numbers vers de véritables outils de création assistée par IA. La possibilité de générer des présentations, de modifier des textes ou de construire des formules complexes pourrait faire gagner un temps précieux. Mais cette évolution marque aussi une différence entre les fonctions gratuites d’iWork et celles réservées aux abonnés Apple Creator Studio. Sans compter que les utilisateurs français devront encore patienter pour profiter pleinement de ces nouveautés dans leur langue.



Après avoir multiplié les annonces autour d’Apple Intelligence et de Siri, Apple s’attaque désormais à sa suite bureautique iWork. Les dernières versions de Pages, Keynote et Numbers introduisent un, directement intégré aux trois applications.Contrairement à Siri AI, il s’agit d’un. Il doit ainsi permettre d’effectuer des opérations complexes à partir de demandes formulées en langage naturel, sans devoir maîtriser toutes les fonctions des logiciels.Dans Pages, l’assistant peut générer un premier brouillon, rédiger une section ou modifier le ton d’un passage.à partir d’une simple description. Autre possibilité intéressante : rechercher des informations récentes sur Internet et les intégrer directement au document. L’assistant peut aussi expliquer comment utiliser certaines fonctions avancées de Pages.. Elle peut générer des diapositives, proposer des animations, créer des images et rédiger les notes destinées au présentateur.L’assistant est également capable d’effectuer des recherches pour enrichir les diapositives avec des informations actualisées. Parallèlement, Apple introduit un nouveau format d’échange ouvert, baptisé, qui facilite l’importation et l’exportation de présentations vers d’autres applications. Notons que cette nouveauté est accessible à tous les utilisateurs, indépendamment de leur abonnement.Numbers profite lui aussi de nouvelles capacités. L’assistant pourra générer des tableaux, suggérer des graphiques et aider à construire des formules complexes à partir d’instructions en langage naturel. Il peut également analyser les données pour en dégager les principales tendances et proposer des représentations visuelles adaptées.Il existe toutefois plusieurs restrictions.Il nécessite également iOS 27 ou une version ultérieure sur les appareils compatibles. Son déploiement semble progressif : certains utilisateurs ayant installé les dernières mises à jour ne voient pas encore apparaître les nouvelles fonctions. Apple n’a pas précisé quand l’assistant serait disponible en français.