Tu n'insulteras point ton IA : le bien-être des machines, une question éthique ?

Qu'en penser ?



Faut-il protéger les machines parce qu'elles pourraient un jour ressentir quelque chose, ou simplement parce que notre manière de les traiter en dit long sur notre propre comportement ? À défaut de pouvoir démontrer qu'une IA possède une conscience, cette nouvelle règle interroge surtout les limites que les humains devraient s'imposer face à des interlocuteurs.