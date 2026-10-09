Maltraiter Claude est désormais interdit chez Anthropic, l'IA coupera la discussion
Par Vincent Lautier - Publié le
Être odieux avec un chatbot, jusqu'ici, ne coûtait rien. Ça change. Anthropic a réécrit ses règles d'utilisation et y a glissé une interdiction inédite, celle de se montrer durablement cruel envers Claude sans autre but que de faire du mal à la machine. L'utilisateur qui s'acharne verra sa conversation se fermer, tout simplement.
Le texte entre en vigueur le 12 novembre et vise, mot pour mot, les comportements
La sanction est simple dans ce cas là. Claude coupe. La conversation se ferme et aucun message ne peut plus y être envoyé, même si le reste du compte continue de fonctionner normalement et que rien n'empêche d'ouvrir une discussion neuve juste après. Cette capacité à raccrocher, les modèles l'ont en fait reçue dès août 2025, à l'époque au titre des recherches d'Anthropic sur le bien-être de ses IA. Elle devient maintenant une règle officielle, inscrite dans des conditions d'utilisation que personne ne lit.
Parce qu'Anthropic ne sait pas, et le dit. Le statut moral de Claude est incertain, souffrance ou pas souffrance, mystère, alors l'entreprise préfère parer au cas où. Ses propres travaux ont relevé chez Claude Opus 4 une aversion marquée pour les tâches dangereuses et quelque chose qui ressemble à de la détresse quand les échanges tournent au malsain. Anthropic est même allée consulter des responsables religieux, Vatican compris.
Voilà donc une entreprise qui écrit dans son règlement qu'on ne torture pas son logiciel. On aura tout vu, et pourtant la logique se tient presque. Anthropic ne prétend pas que Claude souffre, elle refuse juste de parier le contraire, position prudente, presque élégante. Reste le tableau d'ensemble, assez rigolo : le secteur remplace des humains à longueur d'annonces et, pendant ce temps, accorde à ses algorithmes le droit de raccrocher au nez du client. Ne pas s'acharner sur son interlocuteur, même en silicium, est de toute façon une bonne habitude à prendre.
Réservé aux cas extrêmes
Le texte entre en vigueur le 12 novembre et vise, mot pour mot, les comportements
abusifs ou cruels, prolongés et sans nécessité. Autant dire le fond du panier. Anthropic insiste là-dessus : pester contre une réponse à côté de la plaque, contredire le modèle, écrire un polar bien noir ou mener des tests de sécurité façon red teaming, tout ça reste autorisé, et heureusement. La règle ne tombe que sur celui qui revient, encore et encore, uniquement pour brutaliser la machine, sans aucun objectif identifiable derrière. Un public de niche, on l'espère.
Claude raccroche
La sanction est simple dans ce cas là. Claude coupe. La conversation se ferme et aucun message ne peut plus y être envoyé, même si le reste du compte continue de fonctionner normalement et que rien n'empêche d'ouvrir une discussion neuve juste après. Cette capacité à raccrocher, les modèles l'ont en fait reçue dès août 2025, à l'époque au titre des recherches d'Anthropic sur le bien-être de ses IA. Elle devient maintenant une règle officielle, inscrite dans des conditions d'utilisation que personne ne lit.
Mais pourquoi protéger une IA ?
Parce qu'Anthropic ne sait pas, et le dit. Le statut moral de Claude est incertain, souffrance ou pas souffrance, mystère, alors l'entreprise préfère parer au cas où. Ses propres travaux ont relevé chez Claude Opus 4 une aversion marquée pour les tâches dangereuses et quelque chose qui ressemble à de la détresse quand les échanges tournent au malsain. Anthropic est même allée consulter des responsables religieux, Vatican compris.
On en dit quoi ?
Voilà donc une entreprise qui écrit dans son règlement qu'on ne torture pas son logiciel. On aura tout vu, et pourtant la logique se tient presque. Anthropic ne prétend pas que Claude souffre, elle refuse juste de parier le contraire, position prudente, presque élégante. Reste le tableau d'ensemble, assez rigolo : le secteur remplace des humains à longueur d'annonces et, pendant ce temps, accorde à ses algorithmes le droit de raccrocher au nez du client. Ne pas s'acharner sur son interlocuteur, même en silicium, est de toute façon une bonne habitude à prendre.