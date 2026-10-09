Maltraiter Claude est désormais interdit chez Anthropic, l'IA coupera la discussion

On en dit quoi ?



Voilà donc une entreprise qui écrit dans son règlement qu'on ne torture pas son logiciel. On aura tout vu, et pourtant la logique se tient presque. Anthropic ne prétend pas que Claude souffre, elle refuse juste de parier le contraire, position prudente, presque élégante. Reste le tableau d'ensemble, assez rigolo : le secteur remplace des humains à longueur d'annonces et, pendant ce temps, accorde à ses algorithmes le droit de raccrocher au nez du client. Ne pas s'acharner sur son interlocuteur, même en silicium, est de toute façon une bonne habitude à prendre.