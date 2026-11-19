Claude entre en Bourse : l’IA, nouvelle poule aux œufs d’or ?
Par Laurence - Publié le
Anthropic, l’entreprise à l’origine de Claude, s’apprête à faire son entrée en Bourse. Selon CNBC, le prix de son introduction aurait été fixé à 83 dollars par action, au-dessus de la fourchette initialement envisagée. Une opération qui témoigne de l’intérêt des investisseurs pour l’intelligence artificielle, malgré les coûts considérables nécessaires à son développement.
Anthropic franchirait une nouvelle étape dans son développement. Selon les informations rapportées par CNBC, l’entreprise aurait fixé le prix de son introduction en Bourse à 83 dollars par action, contre une fourchette initialement comprise entre 70 et 78 dollars.
Les premiers échanges seraient prévus ce jeudi 19 novembre sur le Nasdaq, sous le symbole ANT. Cette révision à la hausse témoignerait d’une demande particulièrement importante de la part des investisseurs institutionnels, désireux de profiter de la croissance du marché de l’intelligence artificielle.
Anthropic avait initialement prévu de proposer 825 millions d’actions. Au prix de 83 dollars, l’opération pourrait atteindre environ 68,5 milliards de dollars, si l’ensemble des titres prévus est effectivement vendu. Il s’agirait d’une levée de fonds particulièrement importante, même à l’échelle du secteur technologique.
Fondée en 2021 par d’anciens collaborateurs d’OpenAI, Anthropic s’est progressivement imposée comme l’un des principaux concurrents du créateur de ChatGPT. Son assistant Claude est notamment utilisé dans les entreprises pour la rédaction, l’analyse de documents, la programmation et l’automatisation de certaines tâches.
L’entreprise vient également de présenter Claude Meetings, une fonctionnalité permettant à son assistant de participer à des réunions, de préparer des documents et de mettre à jour des espaces de travail collaboratifs.
Anthropic cherche ainsi à renforcer sa présence dans les outils professionnels, un marché sur lequel la concurrence avec OpenAI, Google et Microsoft est particulièrement importante. Son positionnement autour de la sécurité des modèles constitue également l’un de ses principaux arguments.
Mais cette croissance s’accompagne de dépenses considérables. Selon les informations présentées dans le cadre de l’opération, Anthropic aurait fait état de 895 milliards de dollars de dépenses liées à la puissance de calcul. Ce montant particulièrement élevé illustre les besoins en infrastructures nécessaires à l’entraînement et au fonctionnement des modèles d’intelligence artificielle les plus avancés.
Les entreprises du secteur doivent notamment investir dans des centres de données, des processeurs spécialisés et d’importantes capacités énergétiques. Cette dépendance explique également les liens financiers et industriels entre Anthropic et plusieurs grands acteurs des semi-conducteurs et du cloud. Google, Nvidia et AMD auraient ainsi participé à l’opération à hauteur de 26 milliards de dollars.
L’introduction d’Anthropic intervient également dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant. Aux États-Unis, plusieurs textes cherchent à renforcer les obligations de transparence des développeurs de modèles d’intelligence artificielle. La mise en application du RAISE Act dans l’État de New York pourrait notamment imposer de nouvelles obligations concernant la sécurité et la communication de certaines informations. Les investisseurs devront donc évaluer non seulement les perspectives commerciales de Claude, mais également les dépenses futures et les contraintes réglementaires auxquelles Anthropic pourrait être confrontée.
Cette introduction en Bourse pourrait constituer un test important pour le secteur de l’intelligence artificielle. Jusqu’à présent, les investisseurs pouvaient surtout miser sur des entreprises comme Nvidia, Microsoft ou Google pour profiter de cette croissance. Avec Anthropic, ils auraient désormais accès directement à l’un des principaux développeurs de modèles d’IA. L’enthousiasme entourant l’opération témoigne des attentes considérables du marché. Mais la question de la rentabilité demeure centrale, alors que les besoins en puissance de calcul continuent d’augmenter et que la concurrence s’intensifie.
Une introduction en Bourse au-dessus des attentes
Anthropic franchirait une nouvelle étape dans son développement. Selon les informations rapportées par CNBC, l’entreprise aurait fixé le prix de son introduction en Bourse à 83 dollars par action, contre une fourchette initialement comprise entre 70 et 78 dollars.
Les premiers échanges seraient prévus ce jeudi 19 novembre sur le Nasdaq, sous le symbole ANT. Cette révision à la hausse témoignerait d’une demande particulièrement importante de la part des investisseurs institutionnels, désireux de profiter de la croissance du marché de l’intelligence artificielle.
Anthropic avait initialement prévu de proposer 825 millions d’actions. Au prix de 83 dollars, l’opération pourrait atteindre environ 68,5 milliards de dollars, si l’ensemble des titres prévus est effectivement vendu. Il s’agirait d’une levée de fonds particulièrement importante, même à l’échelle du secteur technologique.
Claude, une alternative à ChatGPT qui séduit les entreprises
Fondée en 2021 par d’anciens collaborateurs d’OpenAI, Anthropic s’est progressivement imposée comme l’un des principaux concurrents du créateur de ChatGPT. Son assistant Claude est notamment utilisé dans les entreprises pour la rédaction, l’analyse de documents, la programmation et l’automatisation de certaines tâches.
L’entreprise vient également de présenter Claude Meetings, une fonctionnalité permettant à son assistant de participer à des réunions, de préparer des documents et de mettre à jour des espaces de travail collaboratifs.
Anthropic cherche ainsi à renforcer sa présence dans les outils professionnels, un marché sur lequel la concurrence avec OpenAI, Google et Microsoft est particulièrement importante. Son positionnement autour de la sécurité des modèles constitue également l’un de ses principaux arguments.
Des investissements colossaux dans la puissance de calcul
Mais cette croissance s’accompagne de dépenses considérables. Selon les informations présentées dans le cadre de l’opération, Anthropic aurait fait état de 895 milliards de dollars de dépenses liées à la puissance de calcul. Ce montant particulièrement élevé illustre les besoins en infrastructures nécessaires à l’entraînement et au fonctionnement des modèles d’intelligence artificielle les plus avancés.
Les entreprises du secteur doivent notamment investir dans des centres de données, des processeurs spécialisés et d’importantes capacités énergétiques. Cette dépendance explique également les liens financiers et industriels entre Anthropic et plusieurs grands acteurs des semi-conducteurs et du cloud. Google, Nvidia et AMD auraient ainsi participé à l’opération à hauteur de 26 milliards de dollars.
Une entrée en Bourse sous surveillance
L’introduction d’Anthropic intervient également dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant. Aux États-Unis, plusieurs textes cherchent à renforcer les obligations de transparence des développeurs de modèles d’intelligence artificielle. La mise en application du RAISE Act dans l’État de New York pourrait notamment imposer de nouvelles obligations concernant la sécurité et la communication de certaines informations. Les investisseurs devront donc évaluer non seulement les perspectives commerciales de Claude, mais également les dépenses futures et les contraintes réglementaires auxquelles Anthropic pourrait être confrontée.
Qu’en penser ?
Cette introduction en Bourse pourrait constituer un test important pour le secteur de l’intelligence artificielle. Jusqu’à présent, les investisseurs pouvaient surtout miser sur des entreprises comme Nvidia, Microsoft ou Google pour profiter de cette croissance. Avec Anthropic, ils auraient désormais accès directement à l’un des principaux développeurs de modèles d’IA. L’enthousiasme entourant l’opération témoigne des attentes considérables du marché. Mais la question de la rentabilité demeure centrale, alors que les besoins en puissance de calcul continuent d’augmenter et que la concurrence s’intensifie.