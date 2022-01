Seriez-vous tentés par un iPad 15 pouces ? [sondage]

En effet, un des fournisseurs d' Apple -BOE- a récemment reconverti et réaménagé l'une de ses usines en Chine. Selon le site Web coréen, ces derniers ne concerneraient pas les smartphones, mais bien les tablettes et les ordinateurs Apparemment, le média se veut des plus: BOE visele juteux marché des iPad , après avoir signé le contrat pour les iPhone 13 l'année dernière. L'usine réorganisée serait en mesure de fabriquer des dalles jusqu'à 15 pouces, mais encore reste-il à savoir si Apple serait intéressé par un très grand iPad (un iPad Pro ?) et à quelUn modèle plus grand pourrait tout à fait trouver. Quoiqu'il en soit le concept n'est pas nouveau. En juin 2021, Mark Gurman (Bloomberg) avait déjà émis cette hypothèse, déclarant que laEn pratique, le site de BOE pourrait sortir desIls comporteraient deux couches -au lieu d'une seule-, chaque pixel étant composé de trois diodes juxtaposées (bleue, rouge et verte). Cette structure permettrait aux futurs iPad d'avoir des écrans nettement plus lumineux. En tout état de cause,, afin de réduire le risque de compter sur un seul fournisseur mais également d'obtenir des prix compétitifs.