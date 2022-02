Instagram : pas assez d'utilisateurs pour que l'App iPad soit une priorité

à cette bonne blague

les mastodontes

Adam Mosseri a ainsi répondu sur Twitter à Marques Brownlee de la chaine MKBHD en précisant que si la firme reçoit beaucoup de demandes d'utilisateurs souhaitant une application adaptée à l' iPad L'homme a ensuite ajoutéqu'Instagram prend déjà en charge plusieurs plateformes (la version web, iOS, Android et la version allégée Instragram Lite) et que ses équipes sont moins nombreuses qu'on pourrait le penser (rappelons que la firme appartient à la jeune et frêle entreprise Meta/Facebook). Adam Mosseri évoque ensuiteque sont TikTok et YouTube (disposant tous deux d'une application pour iPad), sans réellement justifier l'absence d'une App dédiée. Bref, sur iPad , comme le souligne Marques Brownlee.