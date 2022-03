L'iPad OLED serait disponible en 11 et 12,9 pouces (en 2024 ?)

Il règne comme un petit vent de folie sur la toile avec des successions de rumeurs et autres spéculations, mais pas forcément sur les produits pressentis ce soir.D'après, Apple pourrait envisager de sortir deux tablettes différentes dotées de cette technologie :. Mais ce serait toujours LG Display qui serait en charge des dalles (avec même une exclusivité pour le plus grand modèle). Récemment, le média avait affirmé que ces écrans dénommés série T seraient développés en, l'une en 2023 (pré-commercialisation) et l'autre en 2024, pour être utilisés pour les iPad , voire pour certains Mac. Rappelons que la firme californienne voudrait utiliser. Cette dernière permettrait de doubler les niveaux de luminosité et prolonger la durée de vie du panneau jusqu'à quatre fois.