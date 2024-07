L'iPad Pro M2 en promo à partir de 799€ ! Largement assez puissant !

L'iPad Pro M2 dès 799€

Une puce M2 largement assez puissante

Si l'écran OLED, la finesse et la puce M4 des tout derniers iPad Pro sont alléchants,. La puissance de la puce M2 permet en effet d'utiliserSi l'on prend en compte, permettant de mettre à profit l'argent économisé pour s'offrir des accessoires, comme un Magic Keyboard ou un Apple Pencil.L'iPad Pro M2 dispose d'une puce dotée(4 hautes performances et 4 efficients),. La puce est épaulée une mémoire rapide avec une bande passante atteignant 100 Go/s avec des modèles 128/256 et 512 Go embarquant 8 Go de RAM, là où les version 1 et 2 To disposent de 16 Go. L'iPad Pro M2 accueille également la 5G (sur les modèles cellulaires), le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 et sera compatible avec de nombreuses mises à jour d'iPadOS.