L' iPad 9 reconditionné par Apple dès 319€ !

Les iPad de retour sur le Refurb en France

Pourquoi passer par le Refurb ?

Les autres machines disponibles ce matin

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 909€

MacBook Pro 13,3" dès 1109€

MacBook Pro 16" dès 2449€

Mac mini dès 3669€

Mac Pro dès 8029€

Les iPad

iPad Pro v3 11" dès 669€

Alors qu'Apple avait décidé de retirer les iPhone, iPod touch et les iPad du Refurb en France en août 2021, et que ces appareils restaient disponibles chez nos voisins en Belgique et en Suisse, voici queIl sera ainsi possible de s'offrir un iPad 9 64 Go à partir de 319 euros, iPad Air 4 64 Go à partir de 479 euros, un iPad mini 6 affichant la même capacité à 509 euros, et un iPad Pro 11 pouces M1 à partir de 669 euros.(lancé en 2020 avec une puce A14),(lancé en septembre 2021)(lancé en mai 2021), mais vous avez la certitude de recevoir un appareil en bon état, avec des pièces d'origine et doté d'une batterie neuve. Ce retour permet également d'espérer voir arriver des modèles plus récents à l'avenir.Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.