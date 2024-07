Les Stream Deck d'Elgato seront bientôt compatibles avec l'iPad

Le Stream Deck bientôt compatible avec l'iPad

Un lancement dans l'année

Stream Deck+

Pour le moment cantonné aux ordinateurs,. Il sera ainsi possible de modifier rapidement et simplement la qualité de la vidéo diffusée, de choisir une entrée audio via une simple touche, de lancer l'enregistrement, de surveiller le taux de rafraîchissement, le stockage disponible ou encore d'ajouter les différents niveaux sonores de votre configuration.Elgato propose dès aujourd'hui. Le kit est un SDK open-source permettant aux développeurs de plancher sur l'intégration du Stream Deck (à ne pas confondre avec la console portable Steam Deck de Valve ) au sein de leurs propres applications, afin de pouvoir proposer un écosystème le plus complet et stable possible lors du lancement pour le grand public, prévu plus tard cette année.Le constructeur propose dès aujourd'hui la documentation nécessaire pour le Stream Deck Kit pour iPad,qui voudraient en tirer parti.Elgato met particulièrement en avant le Stream Deck+, la dernière évolution majeure au sein de la gamme. Lancé fin 2022,Bien entendu, le Stream Deck+ permettra de profiter de l'expérience accumulée sur, tout en permettant de créer un nombre illimité de Smart Profiles affichant des jeux d'icônes en fonction des tâches associées. La firme soigne également l'intégration à son propre écosystème, dont les logiciels Camera Hub et Control Center ainsi qu'à la banque de sons et d'effets libres de droits.offrant 9 canaux séparés (qui pourront être attribués à des microphones, ou n'importe quelle application), ainsi que deux mixs différents en sortie (un pour l'utilisateur, et un pour ce qui sera diffusé aux auditeurs).