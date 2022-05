DEVONthink v3.5 propose de nouveaux outils d'édition, numérisation, note à l'Apple Pencil...

. Il est ainsi possible pour un utilisateur de stocker des fichiers de toute nature dans des bases de données et de les organiser selon ses besoins en groupes ou avec des balises. Parmi de nombreux ajouts, elle apporte unbrut, Markdown, RTF et HTML.L'app apporte, par exemple,. De plus, la numérisation de texte est enfin utilisables avec un OCR, via l'appareil photo. Dans le même temps, la prise de note à l’ Apple Pencil peut également être utilisée pour la saisie de texte.L’éditeur note également queIl est ainsi possible d'accéder aux bases de données, aux groupes intelligents et aux paramètres sans perdre la position de navigation. DEVONthink To Go 3 est disponible sur l'App Store et nécessite iOS 14.1 ou une version ultérieure. Il est compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch. Il s'agit d'un téléchargement gratuit qui, après un essai gratuit d'un mois, demande un abonnement ou un paiement unique pour la version 3.x.