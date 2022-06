L’iPad est une plateforme de prototypage, et non un produit (Opinion)

La reconfiguration de la stratégie des produits Apple

Passage d’une gamme « discrète » à une gamme « continue »

Source: adapté du site officiel d’Apple

L’iPad au centre de la stratégie de développement

La gamme des produits Apple vue autrement (admirez les lunettes !)

En résumé

Et les lunettes AR d’Apple dans tout ça ?

La gestion du multitâche :

Slide Over :

Quick Note (étendu à d’autres apps ?):

Un mot sur Apple Mixer

One more thing : l’encoche

Une fusée à 3 étages

1. Premièrement, la mise en place d’un continuum hardware avec le lancement de la gamme de processeurs Apple Silicon, déjà bien entamé

2. Ensuite, la mise en place d’un continuum software avec un probable saut d’intégration logicielle à la WWDC 2022

3. Enfin, la mise en place d’un continuum expérientiel entre le réel et le virtuel intégrant les appareils Apple existants et les lunettes de réalité mixte en préparation. En particulier, celles-ci permettront de s’immerger dans 3 niveaux distincts: réalité, réalité augmentée (=réel avec des éléments virtuels en surimpression) et réalité virtuelle

Ecosystème Apple intégré (les blocs récemment mis à jour sont en rouge)

Merci à Xavier pour cette opinion passionnante ! Retrouvez-le sur son portail : Retrouvez-le sur son portail : Firebridge est un site d’articles et de formations autour d’une meilleure gestion de l’information, de la technologie et des projets. Notre but : vous aider à réconcilier bien-être et performance dans ce monde professionnel un peu bousculé. Nous sommes en phase de démarrage : c’est le moment de nous rejoindre si cette thématique vous parle !

En effet, sous l’ère de Sculley, Sindler puis Amelio, la gamme était devenue selon Jobs boursoufflée et illisible au point qu’il décida de la structurer en 4 quadrants devenus aujourd’hui célèbres:Celle-ci a permis, en plus du renouveau innovant des produits, de relancer la machine Apple avec le succès que l’on connaît.Si on se hasarde à faire la comparaison avec la gamme de produits d’aujourd’hui, il y a de quoi rester songeur.. Mais, à y regarder de plus près, il y a un véritable changement paradigme à l’oeuvre derrière cette évolution.Ce qu’il faut simplement retenir, c’est que la gamme des produits Apple est passée d’un escalier à un toboggan. En d’autres termes, les différences entre 2 modèles d’une même gamme sont devenues parfois très, très subtiles.Exemple : pas facile pour un complet néophyte de décider s’il vaut mieux prendre un MacBook Air , un MacBook Pro 13 pouces , ou alors un MacBook Pro 14 pouces 8 coeurs CPU/14 coeurs GPU plutôt qu’un MacBook Pro 14 pouces 10 coeurs CPU/16 coeurs GPU (d’ailleurs, avouez que vous n’avez pas su lire cette phrase jusqu’au bout 😅)!Les choses se brouillent encore plus quand on se trouve à la jonction entre deux gammes de produits. En effet, du point de vue matériel,A part l’écran et le nombre de ports… et bien pas grand chose. Par contre, l’OS fait toute la différence.Du coup, quand on regarde la gamme des produits principaux sur toute son amplitude depuis l’iPhone jusqu’au Mac Pro, on obtient un continuum qui ressemble à peu près à ça :Mais il manque un produit, et non des moindres, qui va rejoindre la gamme:(ou mixte?) d’Apple.. Car si on change de modèle pour passer à une représentation circulaire avec l’iPad au centre, la gamme prend un autre sens :Je crois en effet que. Autrement dit, l’iPad est devenu le centre de gravité des recherches d’Apple pour tout ce qui concerne les interactions homme-machine. C’est bien en ce sens qu’il faut comprendre que l’iPad est une plateforme de prototypage et pas un produit :car, comme je le mentionnais en début d’article, Apple a développé l’iPad avant l’iPhone SwiftUI a permis d’unifier le développement des interfaces dans tout l’écosystème des produits Apple« directement » sur macOS (avec des ajustements et des nuances, il faut le rappeler). • De plus, macOS n’a eu de cesse ces dernières années d’emprunter divers éléments d’interface à iOS et surtout à iPadOSdans le développement d’applications sur iOS et iPadOS• Enfin,. Mais jusqu’où ? Est-ce que Xcode verra le jour sur iPad ? Ce n’est pas certain et, si c’est le cas, il sera sans doute réservé aux iPads dotés de puces M1 et supérieures. Mais il a surtout permis à Apple, au fil des années depuis l’arrivée d’iPadOS en 2019 (seulement!), de tester des interactions de manière itérative (aspect R&D) tout en servant de plateforme d’apprentissage de ces interactions aux utilisateurs que nous sommes, l’air de rien.Le développement exploratoire du multitâches sur iPadOS ces dernier années représentepour Apple concernant les interfaces et les interactions utilisateurs. Alors, on peut partir du principe que certains développements de l’interface d’iPadOS ont de bonnes chances de se retrouver sous une forme équivalente dans le. En plus du classique glisser-déposer, on peut donc parier sur le fait qu’il disposera très probablement des équivalents aux éléments suivants d’iPadOS:dans la profondeur de champ offerte par les lunettes. Concernant la manipulation générale des objets à travers le système, on devrait donc se retrouver dans une situation assez proche de ce qu’iPadOS propose avec les gestes de manipulation au sein d’un texte :En bref,, la profondeur en moins.Et les choses vont encore aller certainement plus loin. En effet,. C’est une fonction que je verrais bien complétée par le prise en charge des lunettes de réalité augmentée. Vous imaginez monter un film en 360° ou une animation 3D sur votre Mac puis le visualiser dans votre casque ? Ou encore réaliser une maquette 3D avec vos lunettes en utilisant les ressources du Mac ?D’après les dernières rumeurs bruissant sur le web,Celui-ci introduirait une gestion spécifique des fenêtres flottantes (comme si on avait plusieurs fenêtres Quick Note ouvertes simultanément). Cette gestion multi-fenêtres est de bonne augures pour iPadOS. Cependant, il n’est pas certain que. De plus, il pourrait n’être réservé qu’aux iPads dotés de puces M1.Cet ajout permettrait d’amener. En mode « tactile », les fenêtres seraient donc en plein écran et, en mode « clavier/souris », les fenêtres seraient automatiquement rétrécies. Dans ce cas, l’iPad ferait un net bon en avant pour se rapprocher du Mac.Mais cela se fera au prix d’une nouvelle segmentation de la gamme iPad, comme on a déjà aujourd’hui les iPhone, iPhone Pro, iPhone Max et iPhone Pro Max, ouf ! Un vrai continuum, je vous le disais…Cependant,e. Il semblerait en effet assez naturel de pouvoir manipuler plusieurs applications dans l’espace visuel ouvert que pourraient offrir de telles lunettes. Il n’est donc pas exclu que cet Apple Mixer nous réserve encore l’une ou l’autre surprise ailleurs que sur l’iPad!lors de leur sortie. Pourquoi ne pas avoir inclus FaceID ? Pourquoi ne pas avoir dissimulé la caméra de manière plus discrète ? Pourquoi vouloir aligner le design visuel entre les écrans des Macs et ceux des iPhones à travers cette encoche ? En fait, nous avons beaucoup de questions et peu de réponses.Mais cette réponse pourrait justement se trouver complètement ailleurs :En effet, les lunettes d’Apple devraient intégrer toute une série de capteurs et il est plausible qu’une partie d’entre eux trouvent leur place dans une encoche au-dessus du nez des utilisateurs:plutôt que de conserver le mode portrait historique pour uniformiser l’expérience de manière globale. La boucle serait alors bouclée.Tous ces éléments mis bout à bout,. La transition entamée depuis quasi 2 ans vers des puces Apple Silicon a été une véritable épopée au niveau hardware. Le temps semble venu pour que le software ait à son tour son heure de gloire. Et il y a fort à parier que cela aille beaucoup plus loin que de transformer iPadOS en un « macOS adapté », même si cela en fait aussi partie.La transition en marche chez Apple semble donc être une fusée à 3 étages:Avec le défi supplémentaire que(c’est-à-dire constituer un OS consistant et cohérent en soi) que de s’intégrer de manière fluide à l’ensemble de l’écosystème, le tout valant plus que la somme des parties… Tout un programme!Ou alors, il faudra patienter jusque début novembre pour une keynote dédiée au casque de réalité mixte « made in Apple »… Ce serait une belle manière pour la Pomme de ponctuer l’achèvement de la transition vers les puces Apple Silicon 🥽