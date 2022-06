Pandémie, pénurie : les ventes d'iPad reprennent ! [Soldes]

l'écosystème d'Apple, la fidélisation élevée des consommateurs et l'optimisation de nombreux cas d'utilisation

, notamment dans la dernière étude deMais plus globalement, l’étude rappelle quea production ayant été touchée de plein fouet par la pandémie et la pénurie de certains composants. Apple avait même dû réorganiser la production des iPad au profit de celle des iPhone Sur les trois premiers mois de l’année 2022,(à relativiser tout de même par rapport aux fêtes de fin d’année). Dans ce contexte et du côté des systèmes d'exploitation, les tablettes sous Android domineraient toujours le marché mais accuseraient une baisse de 14%, là où iPadOS montrerait une belle santé avec une hausse de 4%.Selon, iOS et iPadOS auraient une synergie inégalée grâce à. Les iPad offriraient donc une meilleure résilience face aux fluctuations du marché.