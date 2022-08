Et si on jonglait avec son Apple Pencil pour dessiner [brevet]

rolling gesture

sliding gesture

les gestes détectés par les capteurs tactiles séparés pourraient être interprétés comme des entrées différentes de l'utilisateur en fonction des actions préprogrammées à exécuter par l'Apple Pencil et/ou un périphérique externe lors de la détection des gestes de l'utilisateur

coulissant

roulement

Dans les vastes grimoires de l’USPTO,(qui est en fait une mise à jour d’un ancien brevet) sur lesCe document apporte tout de même. Parmi elles, on trouve quelques jolies choses comme unou encore un(on se replonge dans ses souvenirs et on se voit jongler avec son BIC dans l’amphi).Tout d’abord,. Ainsi, deet suffisamment espacés les uns des autres -mais dont un au moins au niveau de la zone de préhension. Ainsi,Cupertino imagine même des situations oùou lorsqu’il lève un doigt -afin de ne pas tenir compte de certaines actions. Enfin, le geste(frotter le pouce ou l’index) pourrait être(par exemple, couleur, taille, largeur, épaisseur, forme, etc.). Le geste desemble plus difficile à comprendre : faire tourner le stylet dans ses doigts ou dessiner des cercles ? Les capteurset exécuter les actions prévues (zoom avant ou arrière et/ou la mise à l'échelle d’un objet affiché).