Apple travaille sur la résistance à l’eau des AirPods Pro / Max !

Dans les registres de l' USPTO , on trouve aujourd'hui un petit brevet (parmi les nombreux qui sortent quotidiennement) portant sur les AirPods et destiné à enEn effet, si les écouteurs blancs se font souvent remarquer par leurs mésaventures, leur résistance à l'eau n'est pas terrible. Ils ne sont pas vraiment étanches même si les modèles les plus récents sont un peu plus résistants aux éclaboussures, à la transpiration (c'est mieux pour certains sports) ou à la pluie...Cette nouvellepeut permettre aux futurs AirPods Pro et AirPods Max de. Le brevet s’attache plus globalement à lacausées par le fait de toucher involontairement des zones tactiles.