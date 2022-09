Comment détourer automatiquement le sujet d'une photo sur un iPhone

Détourer automatiquement un sujet sur iPhone/iPad

Détourer automatiquement un sujet sur un Mac

Copier le sujet

(via les bêtas d'iPadOS 16 et macOS Ventura).Ainsi, sur iOS/iPadOS 16 (ce dernier est toujours en bêta),(cela peut être une personne, un animal ou un objet),. Il faudra ensuite soit passer par le menu Copier/Partager qui apparait lorsque l'on relève le doigt, soit utiliser un deuxième doigt pour passer à une autre application, par exemple Messages, afin de pouvoir copier l'élément détouré (ici Simone, mon fidèle félidé full gouttière).Sur macOS Ventura (toujours en bêta et qui devrait arriver en version finale en octobre) la méthode est plus simple et plus pratique puisquUn halo lumineux permettra alors de voir l'élément qui sera détouré et il suffira ensuite de le coller dans l'application de votre choix. La qualité du détourage est variable (sur Simone, le pelage est plutôt satisfaisant pour un mode automatique) selon la qualité de la photo et le niveau de zoom, mais sera bien suffisante dans de nombreux cas. Cette fonctionnalité s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage automatique et quelques bugs peuvent apparaitre, comme la fusion de deux éléments de la photo (alors que vous n'en vouliez qu'un, et sans proposer d'option d'édition), mais gageons que cela va s'améliorer avec le temps et les différentes itérations des systèmes.