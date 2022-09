De nouveaux iPad Pro et iPad 10 pour octobre ? Le point sur les rumeurs !

Charge inversée

Une autonomie boostée, un nouveau Smart Connector

Une puce M2

Et pourquoi pas un iPad 10 ?

. Pour rappel, la dernière mise à jour de la gamme remonte à près d'un an et demi (avril 2021). Ils s'attendent à voir arriver de nouvelles fonctionnalités et des performances en hausse spectaculaires pour ce haut de gamme.(vestige de l'AirPower peut-être, histoire de rentabiliser tous ces brevets). Cette dernière permettrait en fait de recharger ses AirPods ou son iPhone en le posant simplement au dos de l’iPad Pro.Toujours du côté de, il serait question également d'améliorer l'autonomie et de rendre la tablette compatible. Pour cela, il faudrait modifier le dos en remplaçant le verre par l’aluminium. On verrait également arriver un. Cette évolution -doublée avec iPadOS 16- permettrait surtout de connecter un plus large éventail d’accessoires.Rappelons que cette dernière est, selon Apple, jusqu'à 4 fois plus rapide que la puce M1, qui avait été dévoilée il y a déjà deux ans, en novembre 2020. Cette nouvelle puce permettrait surtout de bénéficier des avancées logicielles dévoilées lors de la WWDC pour iPadOS 16, tels que Stage manager.La latence pourrait être diminuée notamment grâce à des mises à niveau matérielles des composants internes. De nombreux brevets ont également fait état de nouveaux gestes possible pour contrôler l’affichage ou les gestions du dessin.A celui-ci s'ajouterait peut-être l'iPad 10, à l'autre bout de la gamme de prix ! Il s'agirait de la plus importante mise à jour de cette tablette, portant le nom de code J272.au lieu du Lightning (pour anticiper la réforme européenne du printemps 2023 qui impose cette norme à tous les ordinateurs portables, les smartphones ou encore les tablettes). L'USB-C permettrait également de se connecter plus facilement à des écrans externes.