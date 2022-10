L’iPad Pro M2 est disponible sur l’Apple Store

Une puce M2

Les deux modèles embarquent donc la même puce et un écran Liquid Retina, avec une version XDR pour le12,9 pouces.Les deux proposent un. À noter qu’en plus de l’iPad Pro, la coffret contient un câble de charge USB‑C (1 m) et un adaptateur secteur USB‑C 20 W.La puce est donc, comme prévu,(4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique) et. Le tout est secondé d’un Neural Engine 16 cœurs. Tout ce petit monde permet d’obtenir 100 Go/s de bande passante mémoire. Les tablettes intègrentsur les modèles avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage et desur les modèles avec 1 To ou 2 To de stockage.Pour le modèle 11 pouces, l’écran est donc unde 11 pouces (diagonale) avec technologie IPS. La résolution est de 2 388 x 1 668 pixels à 264 pixels par pouce (ppp) avec technologie ProMotion . Pour sa part l’iPad Pro 12,9 pouces embarque unde 12,9 pouces (diagonale) avec technologie IPS, avec un système de rétroéclairage 2D avec 2 596 zones de gradation Full Array. Sa résolution est de 2 732 x 2 048 pixels à 264 pixels par pouce (ppp), avec technologie ProMotion.Pour le capteur photos, on notera les(10 Mpx, ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 125°). On trouvera enfin un zoom optique arrière 2x ainsi qu’un zoom numérique jusqu’à 5x.Du côté des vidéos, on pourra réaliser des enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s (grand-angle), HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, HD 720p à 30 i/s voire ProRes jusqu’à 4K à 30 i/s (1080p à 30 i/s pour 128 Go de stockage). Le ralenti est assuré en 1080p à 120 ou 240 i/s.De l’autre coté, la, avec un champ de vision de 122°, une ouverture ƒ/2,4, ainis qu’un Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur.Pour la connectivité, on pourra compter sur du. Pour les modèles Wi‑Fi + Cellular on bénéficiera de laLes deux sont disponibles dès aujourd’hui à la commande -toujours en Argent ou Gros Sidéral- mais ne seront. Le modèle 11 pouces débute donc à 1 069 euros pour du 128Go jusqu’à 2 649 euros pour le 2To Wi-Fi + Cellular . De son coté le 12,9 pouces, débute à 1 469 euros pour culminer à 3 044 euros pour le 2To Wi-Fi + Cellular