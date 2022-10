L'Apple Store en ligne est fermé ! (des iPad Pro M2 d'ici ce soir ?)

Un lancement sans keynote !

Un iPad Pro M2 et un iPad 10 ?

Il est bien évidemment question des nouveauxPour rappel, c’est en effet ce que soutient à nouveau Mark Gurman -généralement très au fait des petits papiers d’Apple. Revenant sur sa newsletter de ce weekend, le journaliste de Bloomberg a précisé dans la nuit -si cela n'était pas déjà évident- que le lancement des nouveaux iPad Pro 11 et 12,9 pouces M2 serait pour ce mardi 18 octobre !Précédemment, il l'avait annoncé pour fin octobre (la semaine prochaine), puis dans les prochains jours avant de réduire la fenêtre de tir à aujourd'hui.Ils devraient naturellement offrir des performances plus rapides et peut-être de nouvelles capacités de charge. Il n’y aurait pas de changement de design et seule la version 12,9 pouces serait dotée d’un écran mini-LED (ce qui a été confirmé hier par Ross Young, l'analyste également bien informé de Display Supply Chain Consultants).La rumeur publique veut également qu'Apple envisageavec un plus grand écran de 10,5 pouces, un port USB-C, des bords plats, une puce A14 Bionic, la prise en charge de la 5G pour les modèles cellulaires, et -pourquoi pas- un bouton d'alimentation Touch ID et une caméra FaceTime format paysage. Cependant, il n'est pas clair si cet appareil sera également annoncé dans la foulée ou pas.