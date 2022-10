Pas d'iPad Pro OLED avant 2024 ?

En effet, dans un post sur Twitter , Ross Young -analyste et CEO de Display Supply Chain Consultants- estime qu'(début de la moitié, précis-t-il). Pour rappel, les iPad Pro M2 disposent d'un écran LED (pour le 11) et mini LED (pour le 12,9). Par rapport à cette dernière technologie, les écrans OLED que Cupertino prévoirait d'utiliser une structure hybride qui superposerait deux couches d'OLED (rouges, vertes et bleues) au lieu d'une seule. Cette dernière permettrait de doubler les niveaux de luminosité, de quadrupler la durée de vie du panneau. Plus économes en énergie, les écrans OLED pourraient permettre de prolonger la durée de vie de la batterie.