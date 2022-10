L'iPad 10 dit au-revoir à la prise casque

. Avec cette disparition, aucun iPad de dernière génération ne dispose d'une prise casque. Ceux qui en ont besoin, par exemple pour de la M.A.O (ou pour tout autre activité nécessitant de ne pas avoir la latence inhérente aux écouteurs/casques sans fil), il faudra opter pour un adaptateur (le modèle Apple USB-C vers mini jack est actuellement en promotion à 8,29 euros au lieu de 10 euros) ou pour l'iPad 9 toujours au catalogue de l'Apple Store à partir de 439 euros (également en promotion à partir de 360 euros chez les vendeurs tiers). Si les iPad et les iPhone dernier cri n'ont plus de sortie casque intégrée, les Mac en restent dotés. Reste à espérer qu'Apple n'aura pas la mauvaise idée à l'avenir de la retirer également de ses ordinateurs (des sacrifices et des danses chamaniques seront régulièrement pratiqués les soirs de pleine lune pour que cela n'arrive pas de mon vivant). L'adaptateur USB-C. vers mini jack Apple à 8,29€ au lieu de 10€