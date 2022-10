Voici le nouvel iPad : design revu, A14, USB-C, Pencil en Lighting et tarif en hausse

Un design plus moderne

Un port USB-C, mais un Apple Pencil en Lightning !

Un tarif en nette hausse !

et fait moins vilain petit canard sur la photo de famille. L'iPad Gen10 embarque une dalle LCD 10,9 pouces (contre 10,2" pour la génération précédente) Liquid Retina en 2 360 x 1 640 pixels avec des bords plus fins et une luminosité de 500 nits, une puce A14 Bionic offrant +20% de performances CPU et +10% en GPU, un bouton Touch ID (intégré au bouton Power) sur la tranche supérieure, un appareil photo grand angle 12 mégapixels ouvrant à ƒ/1,8 avec vidéo 4K et ralenties 1080p en 240 images par seconde, un caméra selfie ultra grand angle 12 mégapixels ouvrant à ƒ/2,4 avec fonction cadre centré et désormais placée pour une utilisation en mode paysage (une première pour un iPad, et une très bonne chose pour les visioconférence), deux microphones avec réductions de bruit, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, la 5G sur le modèle cellulaire, ainsi qu'un port USB-C pour la recharge.Si l'iPad 10 passe bien à l'USB-C pour le transfert de données, la recharge et la connexion aux divers périphériques,(s'affichant désormais à 119 euros). Le problème est évidemment que(la fameuse dongle life d'Apple est de retour) USB-C vers Lightning vendu 10 euros et livré à partir du 2 novembre (soit après les premières livraisons de l'iPad) pour le jumelage et la charge.Ce tarif de base est donc en net hausse puisque la génération précédente débutait à 389 euros en 64 Go. L'iPad Gen9 reste au catalogue, mais son tarif passe à 439 euros minimum, oui, ça pique (mais il est encore trouvable à partir de 360 euros en promotion).