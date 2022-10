Pixelmator et Pixelmator Photo sont pleinement compatibles avec iPadOS 16.1 et l'iPad Pro M2

Une compatibilité avec iOS 16 / iPadOS 16.1 et l'iPad Pro M2

Au menu, on trouve pour les deuxet la. Pour rappel, cette dernière permet à l’iPad Pro de détecter l'Apple Pencil jusqu'à 12 mm de sa surface, une fonction qui devrait booster les workflows.Dans le détail, pour Pixelmator , on notera, grâce à la gestion de la mémoire virtuelle sur les nouveaux modèles d'iPad. La nouvelle fonctionpermet -comme son nom l’indique- de sélectionner automatiquement un sujet dans une image.Toujours du côté des facilités de travail, l'outil de sélection rapide permettra d'accéder à des aperçus en direct sur son document pour effectuer des coupes rapides et précises.. Désormais, en passant simplement son Apple Pencil sur la barre des préréglages, on pourra facilement les prévisualiser. Dans le même ordre d’idée, en survolant son Apple Pencil au-dessus d'une photo on accédera à la grille de recadrage et à l'aperçu de la zone recadrée. Un double appui sur son stylet permettra de faire apparaître le curseur de taille du pinceau de réparation. Pour ce dernier, les crochets gauche et droit permettront d’augmenter ou diminuer rapidement la taille de ce pinceau.Enfin, on remarque de(table de correspondance de couleur ouen VO) qui sont enfin totalement pris en charge dans Pixelmator Photo et fonctionnent exactement comme dans Pixelmator Pro sur Mac.Un peu d'apprentissage automatique permettra de plus de convertir facilement les fichiers LUT en ajustements de couleurs modifiables afin de les utiliser dans des applications de conception ou vidéo compatibles, ou de les partager aisément avec toute personne qui ne possède pas Pixelmator Photo.Pixelmator coûte 11,99 euros alors que Pixelmator Photo est gratuit (avec des achats intégrés). Les deux nécessitent iOS 14.0 ou iPadOS 14.0 ou des versions ultérieures.