Pixelmator Pro est totalement compatible avec macOS Ventura

Pixelmator Pro : 100% compatible avec macOS 13 Ventura

Autres nouveautés

L’évolution principale est une. Mais bien évidemment cette mise à jour n’apporte pas que cette simple mais fort louable comptabilité.On pourra noter une ouverture instantanée des documents Pixelmator Pro. La manoeuvre est possible grâce aux améliorations qui ont été apportées aux performances de chargement des documents. Ces dernières permettent désormais de gagner énormément de temps pour accéder plus rapidement à ses fichiers et fluidifier son workflow.Il est de plus désormais possible d’ouvrir desRappelons que le format AVIF (pour AV1 Image File) est un format de fichier ouvert permettant de sauvegarder des images HEIF, compressé avec le codec AV1. Il se veut de plus un concurrent duOn pourra de plus découvrir un. Ces derniers sont entièrement paramétrables, avec notamment un réglage amélioré du rayon des coins. Enfin, on pourra profiter de nombreuses corrections et ajouts dont un nouvel indicateur de progression lors de l’export, ou bien encore effacer les documents vierges récents et les modèles récents