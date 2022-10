Les iPad Pro M2 et iPad 10 sont disponibles et en stock chez les revendeurs

iPad Pro M2

iPad 10

Pour rappel,avec un CPU doté de 8 cœurs (4 hautes performances et 4 efficients), une partie GPU comptant 16 cœurs et un Neural Engine à 16 cœurs. La puce est épaulée une mémoire rapide avec une bande passante atteignant 100 Go/s avec des modèles 128/256 et 512 Go embarquant 8 Go de RAM, là où les version 1 et 2 To disposent de 16 Go (le moteur médias est également plus performant, avec prise en charge de l'accélération matérielle de l'encodage et du décodage du format ProRes). L'iPad Pro M2 évolue également en accueillant la 5G (sur les modèles cellulaires), le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.(capteurs photo, stockage, compatibilité avec le Pencil 2 qui gagne toutefois le mode hover détectant la pointe du crayon et son inclinaison jusqu'à 12 millimètres au-dessus de la surface de l'écran)avec une dalle mini-LED 12,9 pouces Liquid Retina XDR ProMotion (taux de rafraîchissement adaptatif culminant à 120 Hz) proposant une luminosité constante maximum de 1 000 nits (1 600 nits en pointe), et une dalle LCD Liquid Retina pour le modèle 11 pouces offrant le ProMotion ainsi qu'une luminosité de 600 nits.Pour rappel,et fait moins vilain petit canard sur la photo de famille. L'iPad Gen10 embarque une dalle LCD 10,9 pouces (contre 10,2" pour la génération précédente) Liquid Retina en 2 360 x 1 640 pixels avec des bords plus fins et une luminosité de 500 nits, une puce A14 Bionic offrant +20% de performances CPU et +10% en GPU, un bouton Touch ID (intégré au bouton Power) sur la tranche supérieure, un appareil photo grand angle 12 mégapixels ouvrant à ƒ/1,8 avec vidéo 4K et ralenties 1080p en 240 images par seconde, un caméra selfie ultra grand angle 12 mégapixels ouvrant à ƒ/2,4 avec fonction cadre centré et désormais placée pour une utilisation en mode paysage (une première pour un iPad, et une très bonne chose pour les visioconférence), deux microphones avec réductions de bruit, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, la 5G sur le modèle cellulaire, ainsi qu'un port USB-C pour la recharge.