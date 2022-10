Test de l'iPad Pro M2 : je switche depuis un iPad de 2017, 1ères impressions !

moyen

l'iPad Pro M2 peut détecter l'Apple Pencil au dessus de l'écran, jusqu'à 12 mm

une toute nouvelle dimension permettant aux utilisateurs d'interagir avec leur écran

Un iPad Pro ça n'a pas de prix, où plutôt si...

Processeur :

Puce Apple M2

CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique

GPU 10 cœurs

Neural Engine 16 cœurs

100 Go/s de bande passante mémoire

8 Go de RAM sur les modèles avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage

16 Go de RAM sur les modèles avec 1 To ou 2 To de stockage



Écran :

iPad Pro 11 Pouces

Écran Liquid Retina Multi‑Touch rétroéclairé par LED de 11 pouces (diagonale) avec technologie IPS

Résolution de 2 388 x 1 668 pixels à 264 pixels par pouce (ppp)

Technologie ProMotion

Large gamme de couleurs (P3)

Affichage True Tone



iPad Pro 12,9 Pouces

Écran Liquid Retina XDR Multi‑Touch rétroéclairé par mini‑LED de 12,9 pouces (diagonale) avec technologie IPS

Système de rétroéclairage 2D avec 2 596 zones de gradation Full Array

Résolution de 2 732 x 2 048 pixels à 264 pixels par pouce (ppp)

Technologie ProMotion

Large gamme de couleurs (P3)

Affichage True Tone



Appareil Photo :

Grand-angle : 12 Mpx, ouverture ƒ/1,8

Ultra grand-angle : 10 Mpx, ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 125°

Zoom optique arrière 2x

Zoom numérique jusqu’à 5x

Objectif à cinq éléments (grand-angle et ultra grand-angle)

Flash True Tone plus lumineux

Panoramique (jusqu’à 63 Mpx)

Protection d’objectifs en verre saphir



Enregistrement Vidéo :

Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s (grand-angle)

Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s

Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s

Enregistrement vidéo ProRes jusqu’à 4K à 30 i/s (1080p à 30 i/s pour 128 Go de stockage)

Zoom optique arrière 2x

Flash True Tone plus lumineux

Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s

Accéléré avec stabilisation



Caméra TrueDepth :

Ultra grand-angle 12 Mpx, champ de vision de 122°

Ouverture ƒ/2,4

Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur

Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High‑key mono)

Animoji et Memoji

Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s

Accéléré avec stabilisation



Appels Vidéo :

FaceTime vidéo

Cadre centré



Appels Audio :

FaceTime audio



Lecture vidéo :

Formats pris en charge : HEVC, H.264 et ProRes

HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG



Lecture audio :

Formats pris en charge : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos

Lecture en Audio spatial



Connectivité cellulaire et sans fil :

Tous les modèles

Wi‑Fi 6E (802.11ax) / Technologie Bluetooth 5.3

Modèles Wi‑Fi + Cellular

5G (sub-6 GHz) / Gigabit LTE



Géolocalisation :

Tous les modèles

Boussole numérique / Wi‑Fi / Microlocalisation iBeacon



Modèles Wi‑Fi + Cellular

GPS/GNSS / Connectivité cellulaire



Capteurs :

Face ID / Scanner LiDAR / Gyroscope à trois axes / Accéléromètre / Baromètre / Capteur de luminosité ambiante



Affichage :

Prise en charge de la résolution native sur l’écran intégré en millions de couleurs

Prise en charge d’un écran externe d’une résolution atteignant 6K à 60 Hz



Sortie vidéo numérique Thunderbolt 3

Sortie DisplayPort native par USB‑C

Sorties VGA, HDMI, DVI et Thunderbolt 2 prises en charge à l’aide d’adaptateurs (vendus séparément)



Recopie vidéo

AirPlay jusqu’à 4K pour la recopie vidéo, les photos et la sortie vidéo vers Apple TV (2ᵉ génération ou ultérieure) ou téléviseur connecté compatible avec AirPlay 2

Recopie vidéo et sortie vidéo via l’Adaptateur multiport AV numérique USB‑C et l’Adaptateur multiport VGA USB‑C (adaptateurs vendus séparément)



Alimentation et batterie :

iPad Pro 11 pouces

Batterie lithium‑polymère rechargeable intégrée de 28,65 Wh



iPad Pro 12,9 pouces

Batterie lithium‑polymère rechargeable intégrée de 40,88 Wh



Tous les modèles

Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur le Web en Wi‑Fi ou regarder des vidéos

Recharge USB‑C sur ordinateur ou avec adaptateur secteur



Modèles Wi‑Fi + Cellular

Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur le Web via un réseau de données cellulaires



Capacité :

128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To



Finition :

Argent / gris sidéral



Contenu du coffret :

iPad Pro

Câble de charge USB‑C (1 m)

Adaptateur secteur USB‑C 20 W

En effet, je suis plutôt fan du MacBook Air M1 dont la légèreté et la portabilité s’accordent avec ma façon de travailler et mes petites habitudes aventurières.Mais longtemps: écrire un texte sur un coin de table, dans un café ou dans ma voiture, dégainer mon iPad pour dessiner sur un banc entre deux rendez-vous… N’ayant pas une utilisation nécessitant un modèle ultra-performant (bureautique, dessin, mail, Netlfix...), je dois avouer qu'un vieil iPad Pro 2017 me convenait parfaitement.Mais aujourd'hui, le voilà dépassé par iPadOS 16 avec sesde bons et loyaux services (ce qui correspond à un cycle finalement correct de renouvellement pour un utilisateur). Même s'il est parfaitement fonctionnel, il n'est plus forcément compatible avec les dernières nouveautés (notamment Stage Manager ou l'Apple Pencil 2). Le changement d'iPad est vraiment intéressant si on a un iPad Pro qui n’est pas doté d’une puce A12 / M1 et d’un Apple Pencil 2 -le gap entre les modèles marque alors une différence certaine et un investissement plus justifié qu’une tablette plus récente.Depuis quelques années,. En effet, si l’on compare les modèles depuis 2018 (compatible avec Stage Manager car doté de la puce A12XBionic), le look resteavec ses bords droits et francs qui rappellent désormais ceux des iPhone les plus récents. Certains pourraient regretter une absence totale d'innovation de ce côté, après tout on ad'avoir toujours le même iPad Pro depuis des années.: Argent ou Gris Sidéral. Mais ce choix est une constante chez Apple, les modèles Pro étant toujours plussobres que les modèles non Pro (enfin on se dit quand même un beau Noir Minuit serait fort joli). On trouve toutefois un, qui n'est malheureusement pas assorti à sa nouvelle tablette.Côté poids,sur la balance, tout comme l’iPad Pro M1. En revanche, pour moi qui part d'un 477g, la différence se fait sentir au fond du sac... Il faudra voir sonà usage équivalent pour constater les apports de cette nouvelle puce. Les dimensions non plus ne changent pas, de même que le positionnement des capteurs ou des haut parleurs (notons qu’il perd une petite perforation au passage).. On devra donc encore garder des mauvais cadrages pour les appels vidéos que l'on passera sur sa tablette. Il faudra peut être attendre la prochaine génération pour bénéficier d'une position en mode paysage !Pour Cupertino, l'iPad Pro se destine aux professionnels ou aux personnes assez exigeantes. Cette année,, les images et les vidéos pourront donc être regardées dans un environnement très lumineux.sur Procreate ou Fresco, avec des contrastes nettement meilleurs et une très grande fluidité au niveau de ces programmes qui sont plutôt gourmands. Il reste à tester l’autonomie à l’utilisation ou encore la tendance à chauffer (histoire de ne pas s’ébouillanter la main en dessinant, l’iPad dégageant énormément de chaleur…).Concernant la bureautique (entre Notes, Word, Pages ou Excel), la taille de l'écran offre. Au niveau de la frappe, le clavier d’Apple est fort agréable (le côté blanc a l’air un rien salissant) surtout si on a l'habitude d'utiliser un trackpad plutôt qu’une souris. Le défilement des pages au niveau du navigateur reste très agréable et ne fatigue pas les yeux.(sur la photo ci dessous, on peut voir qu'il est même légèrement plus grand que mon MacBook Air M1, ce qui peut être ennuyeux en terme de portabilité). L'accessoire n'estet n'a pas été rafraichi pour 2022, il est donc parfaitement compatible avec d'autres iPad (iPad Pro 12,9 " de 3e, 4e, 5e et 6e génération) et à ce prix là (429 euros pour la version 12,9 " et 369 euros pour la version 11") on est plutôt content de ne pas avoir à en changer tous les ans ! Mais on ne constate la encore pas de réel changement entre l’iPad Pro M1 et le M2.D'après Apple, cette dernière offriraitÉvidemment, la description était alléchante mais demande en pratique quelques exercices avant de maitriser le survol avec la grâce d'uncolibri. Je ne suis pas sûre d’en avoir une utilisation quotidienne mais peut-être me permettra-t-elle de griffonner sans poser la main sur l’écran… En effet,. La tablette va alors détecter les signaux électromagnétiques émis par sa pointe dès que celle-ci se trouve à faible distance. La puce M2 va alors interpréter instantanément ces signaux et déterminer la position de l’Apple Pencil en trois dimensions.En pratique, il faut déplacer l'Apple Pencil juste au dessus de la surface sans la toucher, et la tablette va détecter automatiquement quand le stylet est proche de l'écran (avec un peu d'entrainement le geste est vite pris et permettra d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus silencieusement). Ainsi il est possible d'avoir un aperçu d'un trait de crayon par exemple, avant de le faire. Dans les exemples cités,Cette fonctionnalité existera également avec des applications tierces.Rappelons que lundi,Après vérification, en passant simplement son Apple Pencil sur la barre des préréglages, on peut facilement les prévisualiser ou accéder à la grille de recadrage et à l'aperçu de la zone recadrée simplement en survolant une photo.. Mais le modèle le plus cher (12,9 pouces, 2 To de stockage et la 5G) affiche 3044 euros, ce qui est carrément hors de prix si on regarde du côté d'un MacBook Air M2 ou d'un MacBook Pro 13" M2 !A ce stade, les finances (le comptable ou le banquier) risquent de faire la grimace ! Mais heureusement, on ne change pas d'iPad Pro tous les ans : la machine est plutôt robuste et construite sur la durée,