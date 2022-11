L'iPad 9 en promotion à 349€ (-90€), parfait pour Noël !

L'iPad 9 à 349€

Un iPad tout à fait satisfaisant

des performances 20 % plus rapides CPU et GPU et jusqu'à 3 fois plus rapide que les Chromebooks et 6 fois plus rapides que les tablettes Android les plus vendues

Comme vous pouvez le lire au sein de notre test de l'iPad 10, la nouvelle tablette de Cupertino est très capable, mais son tarif en hausse de 200 euros par rapport à la génération précédente peut être un frein à l'achat. Apple a gardé l'iPad 9 au catalogue, mais en a profité pour passer le tarif de base à 439 euros, contre 389 euros lors de son lancement en version 64 Go., avec des machines en stock de premières livraisons dès lundi.Pour rappel,. Apple annonçait lors du lancement. La caméra frontale accueille une mise à niveau importante (par rapport à la génération précédente)vers 12MP ultra grand angle avec un champ de vision de 122º avec Center Stage, qui détecte automatiquement les personnes et déplace le cadre pour les suivre. Cela fonctionne dans FaceTime, Zoom et d'autres applications vidéo. L'iPad 9 est également compatible avec l'Apple Pencil 1 (sans avoir besoin d'adaptateur, amazing !) et le Smart Keyboard pour iPad.