Test de l'iPad 10 : en aurez-vous vraiment pour votre argent ?

Rappel des caractéristiques techniques

Une évolution intéressante sur certains points...

Un design réussi et plus moderne

Un port USB-C, enfin !

Soit le bienvenu, petit port USB-C

Un écran plus grand dans un format plus compact

Une vaillante puce A14 Bionic

Geekbench CPU : iPad 10 à gauche, iPad Pro 2018 à droite

Geekbench GPU : iPad 10 à gauche, iPad Pro 2018 à droite

Caméra frontale, Bluetooth 5.3, grand-angle 12 Mpx

au bon endroit

...mais pas assez poussée sur d'autres (surtout pour le tarif)

L'écran n'est pas laminé

Un port USB-C mais un Apple Pencil en Lightning

Mais pourquoi ?

C'était pourtant si simple

Un tarif qui ne fait plus vraiment entrée de gamme

simple

. L'iPad Gen10 embarque une dalle LCD 10,9 pouces (contre 10,2" pour la génération précédente) Liquid Retina en 2 360 x 1 640 pixels avec des bords plus fins et une luminosité de 500 nits, une puce A14 Bionic offrant +20% de performances CPU et +10% en GPU, un bouton Touch ID (intégré au bouton Power) sur la tranche supérieure, un appareil photo grand angle 12 mégapixels ouvrant à ƒ/1,8 avec vidéo 4K et ralentis 1080p en 240 images par seconde, une caméra selfie ultra grand angle 12 mégapixels ouvrant à ƒ/2,4 avec fonction cadre centré et désormais placée pour une utilisation en mode paysage (une première pour un iPad, et une très bonne chose pour les visioconférences), deux microphones avec réductions de bruit, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, la 5G sur le modèle cellulaire, ainsi qu'un port USB-C pour la rechargeSi l'iPad 10 passe bien à l'USB-C pour le transfert de données, la recharge et la connexion aux divers périphériques,(s'affichant désormais à 119 euros). Le problème est évidemment que(la fameuse dongle life d'Apple est de retour) USB-C vers Lightning vendu 10 euros et livré à partir du 2 novembre (soit après les premières livraisons de l'iPad) pour le jumelage et la charge.Ce tarif de base est donc en nette hausse puisque la génération précédente débutait à 389 euros en 64 Go. Encore une fois, la situation de l'Europe est malheureuse pour les tarifs, aux US l'iPad 10 est proposé à partir de 449 dollars HT, soit une augmentation de 120 dollars par rapport à la génération précédente (contre 200 euros chez nous en TTC). L'iPad Gen9 reste au catalogue, mais son tarif passe à 439 euros minimum (il est toutefois encore trouvable à partir de 369 euros en promotion)., l'ancien modèle avec ses grosses bordures et son bouton Touch ID ayant largement fait son temps, et commençait vraiment à trancher avec le reste de la gamme. Le dessin de cet iPad Gen10 est donc plus dans l'air du temps et reprend les lignes réussies (à mon goût) des iPhone et iPad récents. Espérons qu'il plaira au plus grand nombre (en sus de votre serviteur) car on risque fort d'en retrouver des variantes pendant de longues années. Le retrait du bouton Home a aussi forcé Apple à intégrer Touch ID au sein du bouton Power, comme sur les iPad Air et iPad mini, ce qui fonctionne très bien.qui sera pratique pour la recharge, pour les échanges de données en filaire, mais également pour connecter des périphériques en tout genre (par exemple des microphones USB ou des interfaces audio). Avec cet iPad 10, toute la gamme dispose désormais d'un port au format USB-C (seuls les iPad Pro ont un port USB-C compatible Thunderbolt 3).Le nouveau design permetque ce soit en hauteur (-2 mm) comme en épaisseur (-0,5 mm) pour un poids en baisse de 10 grammes (seule la largeur a été revue légèrement à la hausse, passant de 174,1 à 179,5 mm). La dalle évolue également dans le bon sens avec une définition de 2 360 x 1 640 pixels, contre 2 160 x 1 620 pixels pour l'iPad 9, le tout afin de conserver la même résolution de 264 pixels par pouce (la luminosité maximum reste à 500 nits)., avec un gain intéressant en performances (+20% de performances CPU, +10% en GPU et un nombre de cœurs doublé pour le Neural Engine, de plus en plus utilisé au sein de l'écosystème) et la garantie de profiter de davantage de mises à jour d'iOS. La puce s'en sort plutôt bien par rapport à un iPad Pro 2018 et sa puce A12X, que ce soit sur la partie CPU ou pour le GPU (l'iPad 10 obtient des scores de 1 574 sur un seul cœur, 3 975 en multi et 12 470 pour le GPU, contre 1 131/4695/11 898 pour l'iPad Pro 2018 dans les mêmes conditions). Ces jolis scores permettent également de se demander pourquoi l'iPad 10 n'a pas droit à Stage Manager, si ce n'est la RAM limitée à 4 Go, contre 6 Go sur l'iPad Pro 2018.Ce nouvel iPad d'entrée de gamme est également. Or, il se trouve que la majorité des utilisateurs d'iPad passent leurs appels dans cette orientation, ne serait-ce que parce que la plupart des supports, y compris le très pratique Magic Keyboard (ou la, version Folio pour les iPad 10) de Cupertino placent l'Apple au format paysage. Avec la caméra placée sur le plus petit côté (sur tous les iPad sauf l'iPad Gen10), vos interlocuteurs auront toujours l'étrange impression que vous ne les regardez pas en face lorsque vous tenez votre tablette au format paysage (Apple a tenté d'arranger cela de manière logicielle mais ce n'est pas encore parfait).L'iPad 10 troque également. De même, l'iPad 10 s'améliore niveau connectivité sans fil avec l'arrivée du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, contre du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 4.2 pour la génération précédente. Des caractéristiques plus modernes qui sont toujours bonnes à prendre.Après tous ces bons points,, et malheureusement, il y en a.L'écran des iPad d'entrée de gamme n'a jamais été laminé, certes,. A presque 500 euros et en 2022, il est dommage de remarquer un gap entre la vitre et la dalle, ce qui sera d'autant plus dérangeant pour ceux qui utiliseront l'Apple Pencil, dont la pointe sera plus éloignée de l'image que sur le reste de la gamme. Ce n'est pas horrible non plus, mais pour le tarif c'est agaçant.Mais quelle mouche a piqué Apple de nous faire ce coup là ! Si l'arrivée de l'USB-C est saluée,, et non la première itération dotée d'un port Lightning pour l'appairage et la recharge. Imaginez, j'ai bien un Apple Pencil Gen1, mais je n'ai pas pu l'utiliser sur l'iPad 10 car je n'ai pas encore reçu l'adaptateur. Frustrant ! C'est franchement ubuesque, et ne reflète absolument pas le fameux esprit de simplicité d'Apple. La recharge de l'Apple Pencil via le port Lightning n'est de plus pas très pratique et le bouchon pourra vite être perdu par nos chères têtes blondes (expérience à la clé). Tout cela aurait été bien plus simple en couplant cet iPad avec le plus moderne Apple Pencil 2, mais Cupertino a préféré la rentabilité.. 200 euros d'augmentation pour un produit à ce tarif, c'est énorme. Évidemment, l'iPad Air 5 coûte encore 200 euros de plus pour profiter d'une puce M1, d'un écran laminé et de l'Apple Pencil 2, ce qui rend l'iPad 9 resté au catalogue très intéressant pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas s'offrir une tablette à ce tarif (et c'est sans compter les accessoires, faisant très rapidement monter la note finale). Il pourra par exemple être plus difficile de se convaincre de sortir une telle somme pour équiper les plus jeunes d'unetablette, même en s'y mettant à plusieurs. Ainsi, l(mais pour combien de temps ?),. Si le tarif n'est pas un souci, cet iPad 10 fera certainement le bonheur de nombreux utilisateurs, et(surtout en Europe).