Ce support d'Elago transforme un iPad en mini iMac M1

. Le Magnetic Stand for iPad d'Elago est un pied en aluminium singeant celui des derniers iMac. Disponible en Argent, Bleu, Rose ou Girs sidéral, il est doté d'une plaque magnétique afin de placer un iPad qui aura au préalable été équipé du Magnetic Folio Case de la firme (un anneau aimanté en métal à fixer sur l'iPad ou son étui permettra la liaison magnétique sans la Magnetic Folio Case). Le support permettra une inclinaison (l'angle est limité) ou la rotation à 360° de la tablette.La protection arrière Magnetic Folio Case est quant à elle disponible pour iPad Air Gen 4/Gen5 et iPad Pro Gen1, iPad Pro 12,8 pouces, iPad Pro 11 pouces, et iPad mini Gen6 à partir de 20,99 euros