Les iPad Pro M2 dans quelques jours, les prochains Mac M2 plus tard ?

C’est en effet avec un peu d’avance que Mark Gurman a publié sa newsletter du week-end, haut lieu de la boule de cristal.Portant les petits noms de code deet. Ils devraient naturellement offrir des performances plus rapides et peut-être de nouvelles. Il n’y aurait pas de changement de design et seule la version 12,9 pouces serait dotée d’unAutre piste spéculative, ces nouveaux iPad Pro pourraient également être, ce qui permettraient aux utilisateurs de charger leur iPhone ou leurs AirPods sur le dos de la tablette.En plus des iPad Pro M2,. De son nom de code, ce modèle d'iPad bénéficiera d'un nouveau design, il troquerait son port Lightning pour un USB-C et serait compatible 5G.Enfin, selon les derniers bruits de couloirs, Cupertino ne prévoiraitpour lancer les nouveaux iPad. Dans un second temps (et non plus en même temps), elle pourrait en faire de même pour les nouveaux Mac devant sortir prochainement, comme le Mac mini M2 ou les MacBook Pro 14 et 16 pouces M2. Le journalisteContrairement aux années précédentes, les mises à jour iPadOS et iOS de cette année n'ont pas été publiées simultanément.Pour rappel, Stage Manager permet d'afficher une ou plusieurs applications (jusqu'à 4), de redimensionner les fenêtres, de disposer des autres applications ouvertes sur la gauche (et de créer des groupes), tout en proposant une (bien) meilleure gestion des moniteurs externes. Ayant initialement réservé ce dernier aux iPad M2 et M1, Apple a rebroussé chemin il y a peu, l'étendant aux iPad Pro sortis en 2018 et 2020, à savoir les iPad Pro de 3e et 4e génération dotés d'une puce A12X ou A12Z !Enfin, prévision de dernière minute,Ce dernier permettrait de renforcer la place et le rôle de la tablette à un niveau domotique. L'année dernière, le journaliste avait d'ailleurs révélé qu'Apple buchait sur unAujourd'hui,Celui-ci se rapprocherait de laprésentée récemment par Google pour sa tablette Pixel.