iPadOS 16.1 : les principales nouveautés ! (Stage Manager, Météo, collaboration…)

Stage Manager

Stage Manager nécessitait une importante mémoire interne, un stockage très rapide et des capacités d'affichage externes plus flexibles, que seule la puce M1 pouvait fournir

Un mode collaboration

Collaboration

Free Form

Enfin une Application Météo !

Les autres nouveautés en commun avec iOS 16

Affichant un certain nombre de bugs (notamment avec Stage Manager sa fonction phare), la version bêta s'était vue passablementavant d'êtreCe soir, sortira donc iPad OS 16.1 (la version 16 étant passée à la trappe) avec plusieurs nouvelles fonctionnalités communes à iOS 16, Stage Manager, un mode inédit de collaboration et même une application météo ! En revanche, iPadOS 16.1 ne proposera pas de personnalisation de l'écran de verrouillage.Grosse nouveauté de 2022,(jusqu'à 4), de redimensionner les fenêtres, de disposer des autres applications ouvertes sur la gauche (et de créer des groupes), tout en proposant une (bien) meilleure gestion des moniteurs externes. Cette fonctionnalité a été pensée pour répondre à une demande grandissante des utilisateurs souhaitant un système multitâche plus adapté aux possibilités offertes par les tablettes d'Apple.Au début, cette dernière était réservée aux iPad dotés de la puce M1 (iPad Pro et iPad Air). en juin dernier , Apple répondait queMalgré des démonstrations de la firme, une récente bêta d'iPadOS 16.1 l'aAuparavant, Apple avait plusieurs fois soutenu que la fonction était limitée aux modèles équipés d’une puce M1 , avant de changer d'avis pour certains modèles.Dans une récente bêta, Cupertino a supprimé -momentanément- la prise en charge de l'affichage externe de Stage Manager, mais la fonctionnalité devrait revenir dans une future mise à jour. En revanche,Le modepermet aux utilisateurs d'ajouter des personnes pour. Il permettra de lancer un partage en direct sur un fichier à partir d'un simple bouton.Pendant la keynote,directement depuis son document (.) Enfin, pas de jaloux,On ne manquera pas de noter les avantages de ce mode notamment enApple apportera également une, une sorte de tableau blanc numérique qui, selon Apple, serait parfait pour les séances de. A première vue, l'app est une réussite esthétique : on retrouve le graphique poussé apparu sur iOS ces deux dernières années, avec des petits plus. Il faut dire aussi que pour cette mouture,, notamment en mode paysage. Avec ce dernier, on peut profiter d'une vue d'ensemble du bulletin météo -presque d'un seul tenant-, contrairement à l' iPhone où il faut scroller pour avoir toutes les informations.On trouve ainsi une disposition avec desreprenant les variations d'heures en heures, sur les dix prochains jours, mais aussi d'autres données utiles comme l'indice UV, le ressenti, le taux d'humidité, la pressions, le vent et les probabilité de pluie. On a également accès à uneOu encore à des infos complémentaires lorsque l'on touche sur une des rubriques. Les fans de graphiques devraient être ravis !Enfin, iPadOS 16.1 aura bien sûr des(fonction d'édition et de suppression d'iMessage dans une petite fenêtre de tir) ou encore(avec la possibilité d'annuler un email envoyé, fonction de rappel...).Il proposera également. Avec cette dernière sera possible de partager l'ensemble de la photothèque, de choisir selon les personnes ou la date, et de sélectionner manuellement les clichés et vidéos qui feront partie de ce partage. Une fois cela fait, il sera possible deavant d'envoyer les invitations. Pour ela, il suffira de se rendre dans les, puis dans la section, avant de configurer la fonction en touchant la ligne