Procreate mise tout sur l'Apple Pencil et sa fonction de survol !

Prise en charge du survol par Procreate (brosse, gomme et flou)

Autres ajouts de la version 5.3 dédiés à l'Apple Pencil

l'iPad Pro M2 peut détecter l'Apple Pencil au dessus de l'écran, jusqu'à 12 mm

Procreate Savage Interactive Pty Ltd 11.99€

(ne cherchez pas, ce ne sera pas disponibles avec les autres modèles).Cette version 5.3, Procreate intègre la fonction de survol de l'Apple Pencil sur le nouvel iPad Pro M2. Pour l'utiliser,Concrètement, cette prise en charge n'est guère différente des autres apps de dessin comme Fresco ou Pixelmator. Le survol permet de(le crayon, la gomme, le flou), et de votre autre main de modifier la taille ou l'opacité avec deux doigts (pincer-écarter sur l'écran) ou via le niveau sur la gauche. Il faudra tout de même faire preuve d'un peu de dextérité et aussi de modifier quelques paramètres pour l'utiliser correctement.Au menu,. Cette dernière permet d'utiliser plus rapidement lede l'application. Pour utiliser cette dernière, il suffit de touche la couleur sélectionnée et de faire glisser l'Apple Pencil jusque vers la forme désirée pour la remplir automatiquement.Une autre amélioration est à chercher du côté de la sélection qui se veut plus précise. Pour cela, il suffit d'appuyer le stylet pour créer un point de départ et là encore de survoler pour voir un aperçu de l'endroit où la ligne sera tracée si vous appuyez à nouveau.. Notons que les fichiers exportés de Procreate à partir de la version 5.3 ne pourront pas être ouverts par les anciennes versions de Procreate et Procreate Pocket. Les fichiers créés dans les anciennes versions de Procreate et Procreate Pocket seront en revanche automatiquement mis à jour.Pour rappel,. La tablette va alors détecter les signaux électromagnétiques émis par sa pointe dès que celle-ci se trouve à faible distance. La puce M2 va alors interpréter instantanément ces signaux et déterminer la position de l’Apple Pencil en trois dimensions.. Ainsi, la tablette va détecter automatiquement quand le stylet est proche de l'écran. Avec un peu d'entrainement le geste est vite pris et permettra d'aller beaucoup plus vite.Ainsi il est possible d'avoir un aperçu d'un trait de crayon par exemple, avant de le faire. Dans les exemples cités,Cette fonctionnalité existera également avec des applications tierces.