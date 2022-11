iPad Pro M2 : on a testé la fonction Survol de l'Apple Pencil

vénérable

une toute nouvelle dimension permettant aux utilisateurs d'interagir avec leur écran

Pour ceux disposant d'un modèle doté d'une puce M1, la différence ne sera pas des plus flagrante. L'une des nouveautés de cette tablette est la prise en charge de la fonction survol de l'Apple Pencil.La description faite était plutôtsur le papier. Elle demande cependant quelques exercices rapides avant de maitriser le survol. Mais pour autant, la fonction semble assez limitée actuellement.Il n'estet de dessiner dans l'air. Il ne s'agit pas non plus de la fonction de Survol de texte (Réglages > Accessibilité) qui existe déjà sur tous les iPad, même si on peut retrouver des caractéristiques communes.Cela peut s'avérer pratique pour des applications de retouche photos (choisir son filtre en faisant rapidement défiler les prévisualisations) ou de dessin pour trouver le bon outil.En effet,. La tablette va alors détecter les signaux électromagnétiques émis par sa pointe dès que celle-ci se trouve à faible distance. La puce M2 va alors interpréter instantanément ces signaux et déterminer la position de l’Apple Pencil en trois dimensions.Pour l'utiliser,(avec un peu d'entrainement le geste est vite pris).Dans les exemples cités,Cette fonctionnalité existe également avec quelques applications tierces (il n'y en a pas beaucoup pour le moment).Sur l'application Notes (classique, surligneur, feutre...), à la couleur de l'encre ainsi qu'à la taille de la pointe. Un petit cercle indique également l'outil gomme. Cela peut présenter un certain côté pratique si on veut éviter de s'emmêler les pinceaux au moment deDu côté de Safari 16.1 , on trouve aussi quelques fonctions (mais plutôt restreintes pour le moment). En faisant survoler une page,(en bleu dans la photos ci-après) ou encore des animations.SurAinsi, en passant simplement son Apple Pencil sur la barre des préréglages, on peut facilement prévisualiser les effets ou accéder à la grille de recadrage et à l'aperçu de la zone recadrée simplement en survolant une photo.Sur Adobe Fresco: Esquisse, Dessin , l'application dessin d'Adobe, se cachent également, mais là encore limiter à un aperçu d'un outil. Quand on passe le style au dessus de la barre de tâches sur la gauche, on peut voir défiler un aperçu de chaque fonction, type de brosse ou de gomme...D'après Apple, la fonction de survol devrait offrir! Pour autant, les applications semblent plutôtpour le moment, à la fois au niveau du nombre et des utilisations proposées. Mais il est certain que la fonction possède un certain potentiel que les éditeurs devraient utiliser.