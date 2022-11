iPad Pro M2 : une autonomie plutôt faible…

Une autonomie de 10 heures d'après Apple...

ou faire de la musculation avec certains claviers combos

Tout dépend de l'usage ?

Procreate Savage Interactive Pty Ltd 11.99€

Ainsi). Mais cette dernière sera tout de même drastiquement différente en fonction de certains paramètres.En effet,-à savoir jusqu’àd’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi ou regarder des vidéos et jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires, pour les modèles Wi‑Fi + Cellular.Par ailleurs,: si vous entendez travailler toute la journée sur la tablette -pour un usage plutôt bureautique (Word / Mail / un peu de navigation sur Safari / du streaming pendant la pause café), vous pourrez éventuellement tenir le coup pour une petite journée.En revanche, sur plusieurs semaines,(plus que sur les anciennes générations) et qu'il n'est pas possible de passer une journée sans la charger au moins une fois -surtout si vous branchez desou si vous travailler avec. Ainsi un dessin peu complexe avec 4 calques, monochrome et ne comportant pas d'effet particulier, pendant une petite heure arrive tout de même à manger 26 % de batterie... Pour la même durée et en WiFi, Netflix consomme seulement 10%, de même que Word (légèrement plus gourmand que Notes).Bien sûr, le résultat peut s'avérer encore plus catastrophique..., qui est trop longue avec pas moins de 2h30 pour une charge complète de 0 à 100 % avec le chargeur 20W fourni par Apple.En définitive, il y aau niveau de l'autonomie de cet iPad Pro M2 par rapport à la génération précédente (voire celles d'avant), même si on aurait pu s'attendre à ce qu'Apple propose davantage en matière de consommation énergétique avec cette nouvelle puce M2 !