La tablette Google Pixel en vente avant sa présentation officielle

Un renouveau pour les tablettes Android chez Google ?

Un pré-version à vendre sur le marketplace de Facebook

, dominé de la tête et des épaules par Apple et ses iPad (avec 31% des parts de marché selon IDC au second trimestre 2022, contre un peu plus de 18% pour Samsung). La firme bénéficiant de la bonne aura des smartphones de la gamme Pixel, cette nouvelle itération pourrait alors permettre à Google de revenir dans le top 5 mondial, constitué d'Apple, Samsung, Amazon, Lenovo et Huawei.La Pixel Tablet devrait donc embarquer Android 13, la puce maison Tensor 2, également présente au sein des Pixel 7 et Pixel 7 Pro,et qui ferait ressembler l'ensemble à un Nest Hub (Apple pourrait également proposer un tel accessoire pour ses iPad selon les rumeurs).Les clichés (de piètre qualité) illustrant cet article proviennent(avant d'être rapidement retirée), et repérée par ShrimpApplePro . Bien que Google n'est pas précisé de date de commercialisation, nous ne devrions pas avoir à attendre très longtemps pour en apprendre plus sur cette Pixel Tablet et sur le retour de Google sur ce marché.