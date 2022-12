Google accuse les iMessages d’être restés dans les années 90 !

Pas d’évolution en 30 ans ?

La guerre du RCS continue : Google demande à Apple "de réparer les SMS"

Histoire de célébrer les 30 ans du sms, Google se fend d’un nouveau billet de blog intitulé, redoublant d’efforts pour remplacer la norme actuelle de messagerie SMS. Profitant de cette date anniversaire, la firme en profite pour les tacler un brin, les accusant d’être restés dans leur passé (dans les années 90 donc) et de ne pas avoir évolué avec leur temps. Techniquement,Mais, contrairement à Google, Cupertino a en effet choisi d’intégrer ces dernières directement dans iMessage, qui n’est pas disponible en dehors des produits de la marque. Régulièrement interpellé sur la question Tim Cook a récemment précisé que, invitant même la journaliste lui a ayant posé la question d’acheter un iPhone à sa maman (sous-entendu).En substance, le site Web entend dénoncer les obstacles entre les deux plateformes, sous un angle pro-Android., mais le site entend dénoncer les problèmes de messagerie multiplateforme -tels que les photos et vidéos de faible qualité (certes..)- ou de chat de groupe, le chiffrement de bout en bout, les accusés de lecture et les indicateurs de frappe, soulignant que ces problèmes pourraient être résolus si Apple adoptait le protocole RCS. Il est temps pour Apple de réparer les SMS.: amoindrir la qualité des photos et des vidéos des utilisateurs d'Android, empêcher les échanges avec Android (notamment d'envoyer des SMS à des Android via WiFi), rendre les messages des utilisateurs Android plus difficiles à lire etc. Le site propose également une sélection d'articles de presse dédiés et encourage les utilisateurs à seaider Apple à passer le cap en lui envoyant des petits tweets.