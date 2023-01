Et si l'Apple Pencil pouvait récupérer les couleurs du monde réel ?

Un capteur de couleur et de texture à la pointe du stylet !

Et si Apple développait davantage la fonction de survol de l'Apple Pencil ?

La firme californienne a en effet unpour une version 3 qui pourrades objets ou des personnes du monde réel. Cette fonction permettra de réutiliser ces dernières sur son iPad (pas son iPhone) dans une application dédiée -une sorte de pipette améliorée.Dans le texte, il est précisé que tout sera dans la. Celle-ci intégrera un capteur de lumière complexe qui pourra détecter -au choix- la couleur ou la texture d'une surface. Précisons qu'Apple a déposé un brevet pour une fonctionnalité similaire en juin 2020, et pour autant, elle n'a jamais rien concrétisé malgré les nombreuses rumeurs pour une nouvelle génération.Malheureusement cette fonction très intéressante n'est pas garantie, et pourrait ne jamais voir le jour. Mais tout espoir n'est pas perdu, car elle s'inscrit dans la lignée duPour rappel, la nouvelle tablette détecte automatiquement quand le stylet est proche de l'écran et propose des fonctions technique. Ainsi il est possible d'avoir un aperçu d'un trait de crayon ou des filtres dans une app de retouche photo. On pourrait aussi imaginer des options pour sélectionner une couleur dans une photo.Pour le moment,, l'Apple Pencil 1 lancé en 2015 avec le tout premier iPad Pro et l'Apple Pencil 2 en 2017 avec la refonte de la gamme. Depuis, elle a étendu les modèles compatibles avec l'un et l'autre, y compris à l'iPad 10 -moyennant un adapteur Lighting douteux.