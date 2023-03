Que diriez-vous d'un iPad de verre ?

Une simple recherche ou un produit en devenir ?

Glass Device Housings

Un iPad en verre mais pas forcément transparent !

e. Si l’iPhone possède un dos en verre, tel n’est pas le cas de l’iPad qui dispose toujours d’un châssis en metal.L’an dernier,, par une plaque de verre qui permettrait le bon fonctionnement de la recharge sans fil. Une hypothèse qui ne s'est pas concrétisée à la sortie de l’iPad Pro M2 Cependant, l'entreprise californienne travaille toujours sur un iPad de verre depuis un certain temps, et pourrait éventuellement introduire un tel produit. Il peut également aller plus loin et l’étendre autres produits. C’est en effet ce que sous-tend c’est un brevet délivré par l’USPTO et dénommé. Certaines zones -comme les bords- pourraient même être renforcées ou légèrement incurvées pour des raisons d'esthétique. Des composants électroniques pourraient même être glissés entre deux feuilles.Bien qu'il soit en verre,. Un matériau opaque pourrait masquer ces derniers, du verre coloré pourrait être utilisé pour cacher les composants internes.Du côté des concepts et des envies, on note le retour assez régulier d'un autre produit sur le même principe,