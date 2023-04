Achèteriez-vous un iPad de 14 pouces ?

Un iPad de 14,1 pouces dans les cartons d'Apple ?

Un iPhone 15 Pro Thunderbolt et une connexion avec plusieurs appareils pour l'Apple Watch

cinématographie

Les bruits de couloir annonçant un iPad doté d'une dalle encore plus importante ne datent pas d'hier, certaines rumeurs évoquaient même un modèle de 16 pouces . Le leaker analyst941 qui avait publié des informations qui se sont avérées sur la Dynamic Island des iPhone 14 Pro semble voir les prévisions se bousculer dans sa boule de cristal et. Si un tel iPad pourrait être intéressant pour certains usages, nul doute que le tarif serait particulièrement salé.Selon les informations d'analyst941,. Plus étrange, le leaker évoque une version spéciale d'iPadOS 17 qui lui serait dédiée, ce qui semble assez éloigné des habitudes d'Apple en la matière, et jette un petit voile de doute sur ces informations. Si Apple ne dote pas son iPad de deux ports Thunderbolt, il serait toutefois envisageable d'afficher sur 2 écrans en Thunderbolt en les chainant, à condition que la tablette dispose d'une puce assez puissante. Pour rappel, la fonction Multi Stream Transport -ou MST- permettant d'utiliser les entrées et sorties DisplayPort de certains écrans pour utiliser deux moniteurs n'est toujours pas prise en charge par Apple, y compris sur macOS.Le leaker ne s'arrête pas là, et évoque également l'arrivée d'un port Thunderbolt pour l'iPhone 15 Pro avec. Enfin, et décidément en verve, il prédit la possibilité deau lieu du couplage unique avec un iPhone actuellement proposé (en sus des fonctions comme le déverrouillage d'un Mac).