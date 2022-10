Apple travaillerait sur un très grand iPad 16 pouces

Après un iPhone 14 Plus, un grand iPad 16 pouces ?

le nouvel iPad pourrait sortir dès l'année prochaine avec un écran de 16 pouces

Panique au catalogue d'Apple !

Alors que les premiers iPad 10 viennent d'arriver, les rumeurs vont bon train sur les autres projets d'Apple.De source interne,. A priori, Apple viserait en effet une date de sortie au cours dude l'année prochaine.Et avec une telle taille, on en finirait pas de se poser des questionsEn effet, la tablette aurait la même taille d'écran que le plus grand des MacBook Pro M1 (bientôt M2) en vente au catalogue de Cupertino. Quant à lui, le plus grand des iPad est le modèle Pro à 12,9 pouces.Au niveau du public cible, un tel iPad se destinerait probablement aux professionnels de la création tels que les graphistes et les designers, qui préfèrent un écran plus grand.(et non pas d'un grand iPad non Pro, à l'image de l'iPhone 14 Plus, qui n'est pas franchement un succès).Précédemment, Mark Gurman avait également émis l'hypothèse d'un tel produit en développement, ce qui avait été confirmé par Ross Young. Mais ces derniers voyaient plutôt un écran mini-LED de 14,1 pouces.