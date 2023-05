Final Cut Pro et Logic Pro vont-ils enfin arriver sur iPad ?

Final Cut Pro sur iPad en approche ?

DaVinci Resolve en action sur iPad

Des iPad taillés pour les Apps Pro

Le leaker Analyst941 a été particulièrement prolifique ces derniers temps, avec les prédictions de l'arrivée d' un iPad de 14 pouces , d'une version d'iPadOS capable de prendre en charge 2 moniteurs 6K, d'un mode Stage Manager optimisé pour les moniteurs externes , ou encore du mode cinématographie sur l'iPhone 15 doté d'un port Thunderbolt. Sa boule de cristal semble en avoir encore sous le coude puisqu', avec une version très proche de celle disponible sur macOS avec quelques ajustement pour prendre en charge le tactile,Reste à savoir si cette information provient d'une source bien placée, ou s'il s'agit d'une prédiction au doigt mouillé. Des versions adaptées de Final Cut Pro et Logic Pro pourraient être tout à fait à l'aise sur les iPad, et permettraient de tirer pleinement parti des modèles plus puissants embarquant des puces M2 et jusqu'à 16 Go de RAM. Quoi qu'il en soit,, même si les éditeurs tiers occupent convenablement le terrain avec des solutions de montage vidéo comme DaVinci Resolve ou LumaFusion. Côté M.A.O, Apple propose GarageBand aux côtés d'autres solutions intéressantes et plus ou moins complètes, dont Cubasis de Steinberg, FL Studio Mobile d'Image Line, ou encore Auxy Studio et bien d'autres..