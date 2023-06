iPadOS 17 : voici comment personnaliser l'écran verrouillé

Comment personnaliser l'écran verrouillé sur iPadOS 17

Pimpons la photo du Kinkaku-ji prise par mes soins

Attention aux fautes de goût ^^

Une personnalisation limitée, mais bienvenue

Réglages

Fond d'écran

L'interface reprend ce que l'on trouve sur iOS 16 et. Il sera possible de modifier votre fond d'écran actuel, ou d'élaborer plusieurs écrans verrouillés personnalisés en glissant le doigt de la droite vers la gauche ou en appuyant sur le bouton + en bas à droite de l'écran (Apple fournit alors plusieurs suggestions et modèles prédéfinis, comme Météo et astronomie, ou Kaléidoscope). Les Activités en direct pourront également s'afficher sur l'écran verrouillé avec cette nouvelle itération d'iPadOS.Il sera alors envisageable de(par exemple, Naturel, Noir et blanc, Deux tons, Lavis),(vous pouvez placer le widget que vous désirez à cet emplacement, et pas uniquement la date),Il sera également possible d'opter pour plusieurs clichés qui défileront pendant la journée, ou une Live Photo avec un effet de ralenti du plus bel effet lorsque l'iPad sort du mode veille.Ces options de personnalisation sont(d'autres options seront peut-être proposées au fil des mises à jour). Cela permet toutefois de se démarquer davantage et d'afficher des informations intéressantes sur cet écran verrouillé (comme les données provenant de l'App Maison).