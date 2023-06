iPadOS 17 prend en charge les webcams USB et celles des écrans externes

iPadOS 17 est compatible avec les webcams et caméras USB

Des iPad bientôt intéressants pour le streaming ?

Avec iPadOS 17,(comme les webcams Logitech ou Elgato),. Cette nouvelle fonctionnalité permettra donc de profiter d'appels vidéos et d'applications en utilisant une caméra plus performante que celles intégrées à l'iPad tout en la plaçant de manière à répondre au mieux à vos besoins (sur certains modèles d'iPad USB-C, la caméra avant est sur le petit côté et donc peu pratique au format paysage).L'utilisateur Brian Voll indique qu. Il suffirait donc que les applications comme Twithc et YouTube prennent en charge cette fonctionnalité pour que l'iPad deviennent nettement plus intéressant pour les créateurs de contenu, par exemple en déplacement.