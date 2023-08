Jusqu'à 27% de réduction sur l'Apple Pencil 1 et 2 !

L'Apple Pencil 2 à 109€ !

L'Apple Pencil 1 à 95€

Avec la différence, il vous restera la possibilité de vous offrir -par exemple- un sympathique étui Elago. Totalement compatible avec la charge magnétique, à condition de bien la positionner sur la marque. En complément, il permet également une excellente prise en main du stylet.Rappelons que cette dernière est compatible avec l'iPad Pro 12,9 pouces (Gen 3 à 6), l'iPad Pro 11 pouces (Gen 1 à 4), l'iPad Air (Gen 4-5) et l'iPad mini 6. Pour celles et ceux qui possèdent un iPad Pro M2, voir mon petit test sur l'iPad Pro M2 et le dessin ).Pour rappel,avec l'iPad mini (5e génération), l'iPad (6e, 7e, 8e, 9e et 10e génération), iPad Air (3e génération) et l'iPad Pro 12,9 pouces (1re et 2e générations), l'iPad Pro 10,5 pouces et 9,7 pouces.